Norges lengste do-kø?

Oslofjorden har Norges største trafikk av ferger og lastebåter, og er et viktig rekreasjonsområde med båtliv, hytteliv og fiske for 1,6 millioner mennesker som bor i kommunene langs fjorden.

Vannkvaliteten er dårlig, og naturmangfoldet truet. Torskebestanden er på et historisk lavt nivå.

Ærfugl dør, og miljøgifter gjør at vi ikke bør spise fisk og skalldyr fra deler av fjorden. Samtidig er marin forsøpling og mikroplast et alvorlig miljøproblem.

I mars la regjeringen Solberg frem Oslofjordmeldingen, som konkluderer med at samordnet innsats på tvers av kommuner, næringer og samfunnssektorer er nødvendig for å nå målet om en ren og rik Oslofjord.

I Hurdalsplattformen følges mye av det gode arbeidet fra den forrige regjeringen opp.

«Følge raskt opp handlingsplanen for Oslofjorden med tiltak som reduserer avrenning fra kommuner og landbruk, og innføre forbud mot tømming av septik fra fritidsbåter i hele fjorden» står det blant annet.

I dag er det forbudt å slippe ut kloakk nærmere enn 300 meter fra land i sjøen. Noen kommuner i Oslofjorden har allerede valgt å stramme inn regelverket. Nesodden og Vestby har innført forbud mot utslipp av kloakk fra skip, inkludert fritidsfartøy.

Bærum har innført forbud mot utslipp innenfor øyene. I Oslo gjelder 300 meters regelen.

For at et forbud mot tømming av septik i Oslofjorden skal ha legitimitet og etterleves av båtfolket, må de ha et annet sted å tømme septiktankene på forsvarlig og miljøvennlig vis.

Ingen annen kommune i Norge har flere båteiere enn Oslo.

I følge Båtlivsundersøkelsen (2018) fra Kongelig Norsk Båtforbund finnes det anslagsvis 30.000 motor- eller seilbåter i Oslo med mulighet for overnatting. De fleste utstyrt med klosett og septiktank.

I Oslo er det etablert bare fire tømmestasjoner for septik fra fritidsbåter. De er dårlig plassert og heller ikke tilgjengelig for alle båttyper.

Derfor foreslo Høyre for over to år siden at det må etableres flere tømmestasjoner for fritidsbåter i Oslo, og fikk flertall i bystyret.

Dessverre kan vi ikke se at byrådet med Raymond Johansen fra Arbeiderpartiet i spissen har fulgt opp bystyrets vedtak.

Nå begynner det å haste. Må du så må du.

Om det ikke etableres flere tømmestasjoner for fritidsbåter i Oslo før regjeringen innfører et statlig forbud mot tømming av septik fra fritidsbåter i hele Oslofjorden risikerer vi å få Norges lengste do-kø ved de fire tømmestasjonene som finnes i landets hovedstad.

