Tess dropper omstridt «tilstedebonus»

– Tilstedebonus fjernes med virkning fra 31. desember i år, sier Tess-eier og leder Erik Jølberg til Drammens Tidende.

Ordningen blir ikke kompensert med høyere lønn. Grunnen er at Jølberg frykter mer sykefravær og dermed høyere utgifter, skriver avisen.

Tilstedebonusen utgjør fra 600 til 800 kroner måneden for de ansatte. Denne reduseres ved fravær.

Flere ansatte har oppfattet bonusen som et press til å gå på jobb. Ordningen har fått kritikk for å diskriminere kronisk syke og gravide , mens helsemyndighetene har advart mot at den kan bidra til å spre smitte.

Tess har etter press også gått bort fra en ordning der fagorganiserte ikke fikk bonuser og goder som helseforsikring. Nå varsler selskapet at de vil gå gjennom alle ordningene for å vurdere hvilke som gir pensjonspoeng. Bonuser som utbetales regelmessig som del av et avtalt bonusprogram, skal regnes med i pensjonsgrunnlaget, ifølge reglene.