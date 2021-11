Mange unge skades i idretten: – Det er som om hele verden raser

– Jeg var 15 år gammel første gang det skjedde, forteller Mathea Duesund.

Hun hadde spilt volleyball siden hun var 10, og hadde bestemt seg for å bli ordentlig god. Det er sånn hun er. Hvis hun først skal gjøre noe går hun «all in». Det er alt eller ingenting.

Hun trente derfor mye, og hardt. Om det også var derfor hun ble skadet, er det ingen som har kunnet si med sikkerhet. Men det var altså på volleyballtrening det skjedde.

– Jeg skulle bare ta i mot en ball. Jeg vridde meg rundt for å nå den, og så ble kneet på en måte stående igjen. Og så hørte jeg bare en sånn "krrr" lyd.

Mathea synes det hørtes ut som noe revnet. Hun skjønte med en gang at noe ikke var som det skulle være.

INNLAGT: Det ble mye tid på sykehuset for det unge volleyballtalentet. Foto: Privat

– Det var jo vondt selvfølgelig, men mest av alt ble jeg bare redd. Redd for hva som hadde skjedd, at det skulle gå utover volleyballen. Jeg skjønte jo at det ikke var bra.

Se Koll IL møte KFUM Volda lørdag 13. november kl 18.00 på TV 2 Play.

Midlertidig optimisme

Undersøkelser kunne raskt bekrefte at det var menisken som hadde røket. Dermed ventet krykker, operasjon og seks måneder med opptrening for den unge Koll-spilleren.

– Det var kjipt, men på det tidspunktet var jeg optimistisk. Jeg tenkte jo at det var over når jeg var ferdig med opptreningen og kunne begynne å spille igjen.

En stund så det veldig bra ut også. Bare noen få måneder etter at hun var tilbake på volleyballbanen, deltok hun i nordeuropeisk mesterskap i sandvolleyball, sammen med makker Maja Sofie Windelstad.

Sammen gikk de hele veien til topps, og tok gullet i U16-klassen.

SEIER: På tross av alle utfordringenene har Mathea flere store prestasjoner å vise til på volleyballbanen. Foto: Privat Les mer NM-GULL: Her fra U15 NM, der Mathea og resten av Koll tok gullet. Foto: Privat Les mer GULL NR 2: Også i nordeuropeisk mesterskap i sandvolleyball fikk Mathea og makker Maja gulet med seg hjem. Foto: Privat Les mer

– Det var en veldig stor lettelse. Det føltes liksom som at «da kan det gå allikevel da.» Det så ut som det var en lys fremtid.

Skademarerittet fortsetter

Dessverre varte det ikke lenge. Bare noen måneder seinere røk menisken nok en gang, og Mathea måtte igjennom enda en operasjon og en ny opptreningsperiode.

Men det stoppet ikke der. Meniskoperasjonen ble avløst av en langvarig og alvorlig kyssesyke, samt en overbelastningsskade i skulderen. I tillegg har hun i mange år slitt med en beinhinnebetennelse, som blant annet gjør det svært smertefullt å løpe.

Men å legge volleyballskoene på hyllen var aldri aktuelt.

POSITIV: Mathea innrømmer at tiden med innleggelser og skader var tøff, men hun holdt seg for det meste positiv. Foto: Privat

– Av og til skjønner jeg ikke helt hvor jeg får motivasjonen fra. Men det er vel noe med det at hvis jeg skal slutte, så skal det være fordi jeg ikke har lyst til å spille mer. Ikke fordi jeg er skadet.

– Og så elsker jeg jo volleyball.

Klarte ikke å være i hallen

På tross av all motgangen, synes ikke Mathea synd på seg selv. Det er viktig for henne å formidle at det er mange som har det verre enn henne.

Likevel er det ingen tvil om at de siste årene har vært tunge for den unge volleyballspilleren.

I lange perioder klarte hun ikke å dra i hallen, og unngikk å i det hele tatt røre en volleyball. Det var for vondt å bli minnet på alt hun gikk glipp av. Alt det hun savnet så mye.

– De gangene jeg var der kjente jeg bare at tårene presset på. Det var så vondt. For det var jo der jeg likte å være og det var så gøy. Så da bare unngikk jeg det.

– Det er jo bare skader liksom, det er jo mye som er mye verre enn det. Men for meg er det som om hele verden raser.

Satser på skadeforebygging

Etter flere år med motgang, ser det endelig lysere ut for 18 år gamle Mathea. Hun er nå tilbake på volleyballbanen nok en gang, og endelig i gang med seriespill i Mizunoligaen sammen med resten av Kolls eliteserielag,

Det siste halvannet året har laget hennes også startet med systematisk skadeforebyggende trening, i regi av fysisk trener Odd-Ivar Nyheim. Mathea har stor tro på at det vil hjelpe henne å holde seg skadefri fremover.

GLIS: En fornøyd Mathea er nå endelig tilbake på volleyballbanen for fullt. Foto: Synnøve Astrid Malt/TV 2

Nyheim har bakgrunn fra blant annet friidretten, og bruker mange elementer fra dette inn i treningen av volleyballjentene. Målet er gjøre kroppene i stand til å tåle mest mulig belastning, uten at de utvikler skader.

– Vi legger mye vekt på å bygge opp en fysisk grunnstyrke. Og så driver vi med mye hopp i ulike posisjoner. Både når det gjelder å komme høyt opp og det å bevege seg rundt på banen, som er viktig i volleyball.

– Volleyball er litt amatørpreget

Treneren kan fortelle at de ser en god del belastningsskader i volleyballen, og mener at mye kunne vært forbygget med riktig trening.

– Men det handler også litt om ressursene man har. Volleyball er litt amatørpreget, det er begrenset med ressurser blant annet til fysioterapeut og annen fysikalsk oppfølging. Der har volleyballen mye å hente.

Det viktigste er allikevel en god og åpen dialog mellom spillere og trenere, understreker Nyheim. Dersom spillere ikke i beskjed om smerter, eller presser seg for hardt over en lang periode, er det vanskelig å unngå skader.

– Det finnes nok noen spillere som vil veldig mye, og så trener de for mye og for hardt. Og så vil de gjerne ikke si i fra om smerter, fordi det er så viktig å vise seg fram og å være med.

Dette er også noe Mathea kan kjenne seg igjen i.

– Det jeg ser tilbake på er at det var nok for lite styrketrening. Det var mye ball, jeg var mye i hallen. Så ble det kanskje litt for mye for meg. Eller jeg burde i alle fall hatt en bedre balanse, sier hun.

Nyheim mener at det er helt avgjørende at unge utøvere setter seg inn i viktigheten av å trene på riktig måte for å unngå skader.

– Skal du bli ordentlig god krever det mye. Du må trener riktig og smart over lang tid. Så er det opp til trenerapparatet å etablere en god kultur der man snakker om forebygging, og har et tydelig fokus på det hele veien, avslutter han.