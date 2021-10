Med en historie som strekker seg helt tilbake til 1952, er SL en av Mercedes sine mest ikoniske modeller.

De siste årene har modellen nærmest druknet litt mellom andre spennende cabrioleter fra merket. Men nå slår de tyske ingeniørene virkelig på stortromma.

SL er nå lansert i syvende generasjon, med et brak!

For første gang er modellen nå utviklet helt fra bunnen av hos AMG. Samtidig er det første gang i historien SL nå får drift på alle fire hjul.

Heftig V8-motor

Vi går rett på sak: I første omgang blir nye SL kun tilgjengelig med AMGs heftige V8-motor på fire liter.

Motorene monteres for hånd i Affalterbach i henhold til «One Man, One Engine»-prinsippet. Og man kan man velge mellom to effektuttak.

I toppmodellen SL 63 4Matic+ yter motoren hele 585 hk og solide 800 Nm. Det er nok til at 0-100 km/t er unnagjort på bare 3,6 sekunder. Toppfarten er 315 km/t.

Så er det verdt å merke seg at tallkombinasjonen SL 55 gjør comeback. Det begynner nemlig å bli en god stund siden AMG benyttet 55-tallet sist.

Nye SL 55 4Matic+ får 476 hk og 700 Nm. Akselerasjonen fra stillestående til 100 km/t tar 3,9 sekunder, og toppfarten er 295 km/t. Senere vil Mercedes-AMG også tilby SL som en AMG E PERFORMANCE hybrid.

Når AMG har tatt i bruk sine beste ingeniører, forventer vi naturligvis kjøreglede i stort monn.

Bakhjulsstyring

For første gang i sin nesten 70 år lange historie er SL nå altså tilgjengelig med trekkraft på alle fire hjul.

V8-modellene som introduseres ved markedslansering er utstyrt med AMG Performance 4MATIC+ firehjulsdrift som standard. Det intelligente systemet gir fullt variabelt dreiemomentet mellom for- og bakaksel som sikrer best mulig trekkraft.

Standard på bilen er også bakakselstyring. Avhengig av hastigheten styrer bakhjulene enten i motsatt retning av forhjulene (i opptil 100 km/t), eller i samme retning som forhjulene (raskere enn 100 km/t).

Touchskjermen i midten kjenner vi igjen fra nyeste generasjon C-Klasse.

Stofftak

Mercedes har gjort store grep på designet. Syvende generasjon SL er ny fra topp til nå, innerst til ytterst.

I front kjenner vi igjen den AMG-spesifikke grillen, med 14 vertikale lameller. Nye og smale LED-lys er på plass. Bak er hekken tydelig strammet opp, med fire grove rør som garantert vil bjeffe høyt fra seg.

Nå gjør dessuten stofftaket comeback på SL. Sammenlignet med utgående modell, som har metalltak, er det nye 21 kg lettere. Dette sørger for et lavere og bedre tyngdepunkt.

Åpning og lukking av taket tar rundt 15 sekunder og kan utføres i opptil 60 km/t.

Det er kun bensin og V8 som er aktuelt for SL – i første omgang.

Fire seter

Nye SL får igjen en konfigurasjon med 2+2 seter, som sist ble introdusert med R 129-modellen i 1989.

Dette gjør den nye SL enda mer allsidig, ved å gi plass til to passasjerer bak. Mercedes opplyser imidlertid at de i andre seterad ikke bør være høyere enn 1,50 meter.

AIRSCARF er standard og sender varm luft inn i kupeen fra åpninger i hodestøttene, slik at hode- og nakkeområdet til føreren og passasjeren får ekstra varme, også med taket nede.

Snart er det igjen mulig å bestille en SL 55. Det er mange år siden sist...

Justerbar skjerm

Siste generasjonen MBUX (Mercedes-Benz User Experience) er intuitiv å betjene og i stand til å lære.

I SL er AMG-spesifikt innhold synlig i fem forskjellige visningsstiler. Eksklusive menyelementer som "AMG Performance" eller "AMG TRACK PACE" skal understreke den sportslige karakteren.

Midtkonsollen med en 11,9-tommers berøringsskjerm dominerer rommet mellom føreren og passasjeren. For å unngå refleksjoner av sollys når bilen kjøres med taket nede, kan denne skjermen justeres elektrisk til en mer vertikal posisjon.

Nye SL ventes på norske veier i løpet av 2022. Her er det med andre ord bare å glede seg.

