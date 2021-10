Terje (50) sperret opp øyene da han så havørnen: – Det er jo litt galskap

Da Terje Skei fra Levanger «scrollet» i Facebook-feeden sin, dukket det opp en interessant Finn-annonse som fikk ham til å sperre opp øynene.

Skei har hytte i Flatanger kommune, og annonsen hadde blitt publisert på en gruppe for folk med tilknytning til regionen.

En diger, utstoppa havørn med en laks i de sylskarpe klørne – og med et vingespenn på 230 centimeter.

– Det er jo litt galskap å kjøpe noe sånt. Det er et voldsomt dyr. Men samtidig så har jeg alltid ønsket meg en ørn i seileposisjon, sier Skei, som er daglig leder hos GOSH XO Profil, til TV 2.

Saken ble først omtalt i Trønder-Avisa.

Fra stuevinduet på hytta kikker han ofte på de majestetiske fuglene.

Terje Skei er godt fornøyd med kjøpet. Foto: Privat

Kjørte 156 mil

Jo mer Skei tenkte på den spesielle Finn-annonsen, desto mer fikk han lyst til å få kloa i havørnen i stigningsposisjon.

– Utenfor hytta i Flatanger er det masse ørn å se, og området er kjent for lakseoppdrett. Og da tenkte jeg at ørnen passa steike godt i dette området. Det kunne ikke vært så mye bedre.

For å få fatt på ørnen, måtte 50-åringen kjøre fra Levanger til Moss i Østfold, og tilbake til Flatanger. Totalt 156 mil.

Ørnen hang i inngangspartiet hos Østlandske Formidling AS (ØFAS) på Solgård Skog. Det var eieren som hadde lagt den ut for salg, til den nette sum av 30.000 kroner, skriver Moss avis, som omtalte annonsen i september.

– Det å få ørnen på nært hold i en romslig stue med litt takhøyde, er et mektig skue. Det blir ikke den samme opplevelsen når den henger litt på avstand i et stort, luftig rom på et større næringsbygg, men et flott skue det også, sier Skei.

Havørnen svever under familiens hyttetak. Foto: Privat

– En fornuftig pris

I baksetet på vei til sitt nye «rede», lå havørnen og laksen godt pakka inn i bobleplast.

– Det var en liten episode hvor jeg bremset litt for brått. Da ble jeg litt redd. Men den veier jo fire-fem kilo, så den lå heldigvis stødig hele veien. Selv i Rendalen hvor det er en del humper.

– Hva sa familien da du informerte om ørnekjøpet?

– Det var vel noen som mente at vi kunne feriert godt for den summen. Men, jeg fikk ørnen til en fornuftig pris, så det hadde ikke blitt en luksustur akkurat, sier Skei og ler.

Han forteller at han har fått mange tilbakemeldinger om at kjøpet både var «rått» og «heftig».

– Det er veldig spesielt å se den i levende live. Eller ... stein dau er den jo. Men det er virkelig et «wow».

– Litt galskap

Skei tror ørnen var godt opp i årene da den døde. Da han kjøpte den, fulgte det med flere papirer og en kjøpekontrakt.

– Hva vet du om denne ørnen?

– Det finnes full historikk og den er registrert som fallvilt hos Miljødirektoratet. Den tidligere eieren punget visstnok ut noe voldsomt for å få stoppa ut laksen og plassert den i klørne til ørnen.

Nå henger den store fuglen i hyttetaket – i en venteposisjon.

– Det er omtrentlig fem meter fra gulv til tak. Og i tillegg har vi en hems. Så hvis du sitter på hemsen, så ser du rett på ørnen. Sitter du i stua ser du laksen.

Skei har nå eid ørnen i noen uker. Selv om det både var litt dyrt, og litt galskap, er han strålende fornøyd med kjøpet.

– Vi har lidd så mye under denne pandemien, så nå følte jeg at jeg måtte gjøre litt som jeg selv ville. Og da kjøpte jeg noe jeg hadde lyst på. Det er ikke hver dag en slik ørn kommer for salg. Det er faktisk første gang jeg har sett det.