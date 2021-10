Bekreftet: Sagosen ferdig i Kiel i 2023

Onsdag erfarte TV 2 at Sander Sagosen skal presenteres som Kolstad-spiller på søndag og nå bekrefter THW Kiel at trønderen ikke forlenger med den tyske storklubben etter at kontrakten hans løper ut sommeren 2023.

Kolstad skal presentere det mye omtalte prosjektet og spillere førstkommende søndag kl.15.

Etter det TV 2 vet skal Magnus Gullerud være på vei til Kolstad. Gullerud vil ikke bekrefte dette selv, men hans nåværende klubb SC Magdeburg skriver i en pressemelding at han ikke forlenger kontrakten. Kontrakten hans løper ut sommeren 2022.

Tidligere onsdag bekreftet også Magnus Abelvik Rød ovenfor TV 2 at han heller ikke forlenger med sin tyske klubb Flensburg-Handewitt. Han skifter dermed klubb sommeren 2023, i likhet med Sagosen.

LANDSLAG: Sander Sagosen, Magnus Gullerud og Magnus Abelvik Rød spiller sammen på landslaget og kan nå bli kolleger i Kolstad også. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

