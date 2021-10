Ett stort ubesvart spørsmål etter Baldwin-skytingen

63 år gamle Alec Baldwin uttalte etter innspillingen av «30 rock» i 2012 at han hadde planer om å pensjonere seg. Slik gikk det ikke. Det siste tiåret har han hatt flere hovedroller, før han gikk inn som produsent og skuespiller i lavbudsjettfilmen «Rust».

Sterkt involvert

Han var med på å skrive manuset til sin egen rolle - en aldrende lovløs mann som kommer barnebarnet til unnsetning etter han ved et uhell skjøt og drepte en mann, og ble dømt til døden ved henging.

Baldwin var også en av elleve produsenter for filmen, og dermed medansvarlig for at alt på filmsettet går riktig for seg.

Så da Baldwin skjøt og drepte den 42 år gamle filmfotografen Halyana Hutchins under øving på filmsettet, er det åpenbart at noe har gått galt.

Baldwin skulle finne ut hvordan han skulle trekke våpenet, som var en Colt 45 kalibret revolver, raskest mulig, og peke det mot kamera. En assistent satte opp kamera for å finne det beste lyset. Kamera rullet ikke, men regissør Joel Souza kikket over skulderen til Hutchins for å se hvordan bildet ble.

Så hørte de et smell.

Souza har beskrevet det som en piskelyd, før det sa pang, skriver nyhetsbyrået AP. Hutchins klaget over smerter i magen før hun snublet bakover og sa hun ikke kunne føle beina sine, og da oppdaget de alt blodet. Kulen hadde først gått gjennom Hutchins og fortsatt inn i skulderen til Souza.

Det ble utført førstehjelp mens andre løp ut for å ringe 911. Samtalen med nødsentralen er offentliggjort og viser kaoset som rådet:

Førstehjelpen var til ingen nytte. Lysmannen Serge Svetnoy har forklart at han holdt Hutchins mens hun døde.

En uke etter vet man en del om hendelsesforløpet gjennom rettsdokumenter, intervjuer og innlegg på sosiale medier, men ett viktig spørsmål står ubesvart:

Hvordan havnet skarp ammunisjon opp i en ekte pistol på et filmsett?

Politiet har kun møtt pressen i forbindelse med saken én gang. Der uttalte sheriff Adan Mendoza at det var noen sprikende forklaringer rundt hvordan våpenet var håndtert på settet.

Etterforskerne fant 500 runder ammunisjon – en miks av skarpt og løsskudd, selv om våpenansvarlig på settet, Hannah Gutierrez Reed (24), sa at det ikke skulle være noen skarpe skudd tilgjengelig.

– Uregelmessigheter

– Jeg mener filmindustrien har god våpensikkerhet, men jeg tror det har vært noen uregelmessigheter på dette filmsettet, og jeg tror det er noen sikkerhetsaspekter som filmindustrien, og kanskje staten New Mexico, må se på, sa Mendoza.

Det er svært strenge regler rundt våpen, ammunisjon og eksplosiver på filmsett. Erfarne regissører kunne ikke begripe hvordan en slik ulykke kunne være mulig.

Dette er filmbransjens strenge våpenregler

Filmen ble spilt inn ved Bonanza Creek Ranch like utenfor Santa Fe, New Mexico. Over 130 filmer har blitt spilt inn på ranchen som ser ut som alt man forbinder med en westernfilm.

Før filmopptakene skulle starte i begynnelsen av oktober var det flere konflikter mellom ansatte i produksjonen. Dagen før det fatale skuddet forlot flere crewmedlemmer settet på grunn av det de mente var dårlige arbeidsforhold, inkludert sikkerhetshåndteringen.

Et nytt crew ble ansatt samme morgen, men filmingen gikk sakte på grunn av mangel på kamerafolk, har Souza fortalt.

Ung våpenansvarlig

24 år gamle Reed hadde lite erfaring med å jobbe som våpenansvarlig. Hun har forklart til politiet at hun sjekket løsskuddene samme morgen, for å ikke forveksle dem med skarpt. Løsskudd ligner på skarpe skudd, bortsett fra at de har et hull på siden.

Mens crewet tok lunsjpause, ble våpnene låst inn i et våpenskap, mens ammunisjonen lå framme på en tralle, har Reed forklart.

Etter lunsj tok rekvisittansvarlig, Sarah Zachry, våpnene fra våpenskapet og ga dem til Reed. Hun la tre våpen på en tralle utenfor kirken, og assisterende regissør Dave Halls tok en av dem og ga den til Baldwin.

Halls har forklart at han vanligvis ville sjekket løpet på revolveren, og bedt Reed om å spinne tønna hvor patronene ligger, men denne gangen ble det ikke gjort.

Allikevel ropte han «cold gun» og ga den til Baldwin som i god tro var sikker på at våpenet var ufarlig. Det er allikevel ikke kjent om Baldwin med vilje trakk på avtrekkeren, eller om det var et vådeskudd.

I kaoset etter skuddet fant Halls en svart revolver på en kirkebenk. Revolveren var laget av et italiensk firma som spesialiserer seg på tidsriktige reproduksjoner, ifølge AP.

Hall ba Reed om å åpne den for å se hva som var inni. Den var ladd med minst fire løsskudd med hull på siden. Det var en tom patron. Den hadde ikke noe hull på siden.