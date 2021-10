I morgen spilles siste serierunde i de seks avdelingene i Norsk Tipping-ligaen, på nivå fire i norsk fotball.

I avdeling 2 - der de gamle Premier League-heltene Ronny Johnsen og John Arne Riise trener hver sin klubb - ligger alt til rette for et neglebitende drama både i topp og bunn av tabellen:

Ronny Johnsen tar med seg sitt FK Eik Tønsberg til Hønefoss i visshet om at seier vil gi opprykk til 2. divisjon.

Se alle episodene av Fan av Flint her!

John Arne Riise og Flint ligger to plasser og to poeng over streken, men risikerer med tap mot Oppsal å rykke ned til 4. divisjon.

Hvis det skjer er Riise-nedrykket et faktum, dersom Halsen samtidig slår allerede nedrykksklare Kråkerøy, og Mjøndalen 2 tar poeng mot Pors.

– Vi reiser til Flint med én ambisjon: å sende Riise ned i 4. divisjon. Vi går for å vinne den kampen, sier daglig leder i Oppsal, Jørgen Grydeland.

Forventer desperat Flint

Han spår at Halsen slår Kråkerøy komfortabelt, og tror at også Mjøndalen 2 er i stand til å ta poeng mot Pors dersom de stiller med et brukbart lag.

Mjøndalen 2, Strømsgodset 2 og Follo kan også rykke ned til 4. divisjon i morgen.

– Flint har alt å tape, egentlig. De har hatt en forventning om å ligge høyere enn de ligger, men har bare 15 poeng på 12 kamper, sier Grydeland.

«Bli med på reisen. Flint A-lag herrer er klare for å kjempe i toppen av 3. divisjon under ledelse av hovedtrener John Arne Riise», heter det på klubbens egen hjemmeside.

VIL SENDE FLINT NED: Oppsal og daglig leder Jørgen Grydeland. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Plassen virket å være sikker etter tre strake seirer tidligere i høst, men to strake tap gjør at alt er uvisst for Flint før serieavslutningen.

– Vi kommer til å møte et desperat Flint i morgen. Nå som vi har fått litt innsikt i det indre livet i klubben gjennom TV-serien (Fan av Flint på TV 2 Play) ser vi hva Riise forfekter. Det er energi og desperasjon som har vært både styrken og svakheten til Flint. Jeg tror de vil gå ut i et helsikes tempo og presse høyt. Er vi litt smarte kan vi få overganger og vinne den kampen. De har for vane å slippe inn enkle mål. De har sluppet inn 24 mål, hvor sikkert en tredjedel er fra personlige feil og tabber, mener Grydeland.

Oppsal har fint lite å spille for selv, men den daglige lederen legger ikke skjul på at Riise og TV-serien er en ekstra motivasjon for dem.

– Vi i Oppsal elsker sånne kamper. Det hadde vært gøy å sende Flint ned, for å være ærlig. Vi har fått et slags forhold til dem gjennom TV-serien, og har overhodet ingenting vondt å si om dem. Men det hadde vært moro, sier han.

– Riise gir alt

Komiker Morten Ramm, som selv har vokst opp med Flint både som spiller og supporter, har også en sentral rolle i «Fan av Flint».

STOR INNLEVELSE: I TV-serien «Fan av Flint» spiller John Arne Riise ut hele følelsesregisteret sitt. Foto: TV 2

Foran skjebnekampen mot Oppsal - som han kommer til å se fra tribuneplass - er følelsen god.

– Vi har for så vidt et bra lag, når det stemmer. Flint er et 3. divisjonslag, i hvert fall ikke et 4. divisjonslag, sier Ramm.

– Hva er det som kjennetegner dette Flint-laget?

– De har faktisk klart å stå i 90 minutter og holdt ut, selv etter å ha ligget under. De har hatt en bra moral i laget og snudd kamper der de har ligget under, eller fått uavgjort. Det kan bli viktig nå, særlig hvis det skulle komme et mål eller to imot i morgen.

– Hvordan har du opplevd Riise som trener?

– Jeg har ikke sett Flint så veldig mye. Men at han er en som gir alt av seg selv er lett å se. Han tar oppgaven 100 prosent på alvor, og har et ønske om å bli trener. Og så blottlegger han seg jo gjennom TV-serien, og kjører en transparent linje, og det er det sikkert både plusser og minuser med. Men han har hatt gode taktiske grep i noen av kampene, og han har tanker om fotball som er veldig bra. Problemet er jo at den fotballen han ønsker å spille kanskje krever 11 spillere som forstår den måten å spille på. Og det er ikke så lett å finne i 3. divisjon, sier Ramm.

HAR MATCHBALL: Ronny Johnsen og Eik Tønsberg har opprykket i egne hender før siste kamp. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Johnsen mot opprykk

Flint tapte for øvrig 1-3 i derbykampen mot opprykksjagende Eik Tønsberg sist helg, der Ronny Johnsen er trener og holder stø kurs mot opprykk i første sesong som hovedtrener.

I midtforsvaret spiller også Lars Grorud, som har spilt et hundretalls kamper på høyt nivå for klubber som Fredrikstad, Brann og Sandefjord.

FRA ELITESERIEN I 2020 TIL 3. DIVISJON I 2021: I morgen kan Lars Grorud avslutte karrieren med opprykk. Foto: Trond Reidar Teigen

38-åringen avslutter trolig karrieren med bortekampen mot Hønefoss i morgen.

– Vi gleder oss veldig. Vi har satt oss selv i en situasjon der vi kan avgjøre det på egenhånd, sier Grorud, som ankom Eik Tønsberg i sommer etter et halvt års fotballpause.

Så sent som i fjor spilte han Eliteserien med Sandefjord.

– Jeg fikk lysten tilbake på fotball i sommer, og hadde veldig lyst til å hjelpe barndomsklubben min til å oppnå noe i høst. Det var tøft å komme i gang igjen, men når man først kommer inn i det betyr det like mye som i Eliteserien så fort kampen er i gang.

– Hvordan har nivået vært i 3. divisjon?

– Veldig varierende. Jeg synes vi har møtt noen ordentlig bra lag, med mye gode enkeltspillere, og så har vi møtt noen lag som er ganske svake.

– Hvordan er Ronny Johnsen som trener?

– Kjempeålreit. Jeg hadde pratet med ham litt tidligere, men nå er jeg blitt kjent med ham både som menneske og trener. Jeg har bare gode ting å si. Han har det meste på plass for å bli en veldig god trener på toppnivå. Han er veldig dedikert, tydelig på hva han ønsker og god på man management. De tingene som er viktige, roser Grorud, og trekker også fram Johnsens ro på sidelinja.

– Han fyrer seg sjelden opp eller blir stressa. Han er flink og tydelig i kommunikasjonen.

– Hva slags fotball spiller dere?

– Ballbesittende, men til forskjell fra Sandefjord er det mer fokus på å komme seg framover i banen også. Det er moderne fotball, mener Grorud.

Flint-stikk

Om Eik Tønsberg rykker opp i morgen, blir han neppe med opp til 2. divisjon.

– Jeg har fullt fokus på morgendagen, og så tror jeg denne kroppen må få lov til å gi seg. Det hadde vært et perfekt punktum for min del med opprykk. Slik det kjennes ut nå, blir det siste kamp, med overveiende sannsynlighet.

Han ofrer ikke mange tankene på at byrival Flint kan rykke ned.

– Det var viktig for oss å slå dem i forrige runde. Om de går ned eller holder seg... skal jeg være ærlig, så bryr jeg meg fint lite. Det er mye blest om lite der. Jeg vet hva jeg foretrekker som spiller, sier han.