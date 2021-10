Derfor hater vi halloween

31. oktober er det halloween, selv om feiringen for mange familier begynner flere uker i forveien.

I en undersøkelse YouGov nylig har utført for Storebrand blant nordmenn over 18 år svarer over halvparten at de generelt ikke liker halloween.

Av disse svarer 65 prosent at årsaken er at de mener feiringen er for amerikansk. Seks av ti som misliker halloween mener det skaper et stort kjøpepress.

– Det er lett å falle for fristelsen om å kjøpe på impuls, kanskje fordi du ønsker å gjøre det fint for barna. Jeg har full forståelse for at mange kan oppleve stort kjøpepress eller føle at butikkene bruker disse dagene som en mulighet til å selge deg ting du egentlig ikke trenger, sier spare- og forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand.

– Kan ikke være den ene som sier nei

Peter Kihlman, for mange kjent som mannen bak bloggen «Pappahjerte», skapte stort engasjement i 2017 med innlegget «Jeg hater halloween». Han er fortsatt ingen stor tilhenger av feiringen, men har myknet opp noe siden den gang.

Peter Kihlman har tatt en pause fra bloggen «Pappahjerte», og er i dag mest aktiv på Instagram-kontoen med samme navn. Foto: Privat

– Jeg har et ambivalent forhold til halloween, som jeg tror mange har. Men barna elsker det jo. Spørsmålet er om ikke barna hadde elsket hva som helst slags feiring som har 95 prosent fokus på sukker, sier Kihlman.

Han synes det er bra at hans syv og ni år gamle barn de siste årene har blitt mer bevisste på sukkerinntaket på halloween, og blitt mer opptatt av det han mener er bra med halloween.

– De går først en liten runde «knask eller knep» i nabolaget, før de samles hjemme for å se en skummel film og gjør en vennegreie ut av det.

Peter Kihlmans to barn feirer halloween uansett hva pappa mener om dagen. Foto: Privat

Selv synes han halloween bare er styrete.

– Det krever null innsats fra barna og masse innsats fra de voksne. Det skal jo også kjøpes inn kostyme, som er et pengesluk. Jeg vil anta at de med dårlig råd føler et økonomisk press rundt det. Du kan ikke være den ene forelderen som nekter barna å feire halloween heller.

Peter Kihlman liker ikke halloween, men som familiefar har han ikke kommet seg unna. I 2019 var han utkledd som noe av det mest skremmende mange kan tenke seg – et inkassobrev. Foto: Privat

Ikke tøm lommeboka

I Storebrands undersøkelse kommer det fram at seks av ti av de som skal feire halloween bruker inntil 1000 kroner på feiringen. Det er menn som bruker mest; fire av ti menn svarer at de bruker mellom 500 og 2000 kroner.

– Det er viktig for oss forbrukere å være bevisst på hva vi ønsker å bruke penger på. Det er lurt å bestemme deg i forkant for hva du trenger eller ønsker å kjøpe, for da er det lettere å unngå å kjøpe unødvendige ting, sier Tvetenstrand.

Hun påpeker at det er mange måter du kan lage en morsom halloween på uten at du trenger å kjøpe noe ekstra.

Spare- og forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Men hvis du skal kjøpe noe, kjøp ting som varer og som du kan ta frem igjen til neste år, sier Tvetenstrand.

I undersøkelsen oppgir 15 prosent at de kaster pynt og kostymer etter feiringen fordi det har gått i stykker, eller fordi det er laget i plast og ikke ment å vare mer enn én kveld.

– Det tilsvarer nesten 300.000 nordmenn. Dette er både skadelig for miljøet og unødvendig bruk av penger.

Feir halloween uten å tømme lommeboka Spare- og forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand har flere tips til hvordan man kan feire halloween uten å tømme lommeboka. • Se hva du har i skuffer og skap først. • Kjøp gjerne gresskar og skjær ut disse som pynt og lykter. Følg med på prisen i ulike butikker da denne variere mye. Bruk hele innholdet i gresskaret og lag supper, muffins, scones og annet godt. La barna være med å skjære ut gresskaret, så har du både en matrett, en koselig aktivitet, i tillegg til pynt/lykt. • Lag kostymer selv og la barna få være med. Bruk gammelt tøy som er ødelagt, laken eller andre ting dere ikke bruker lenger. Det blir en morsom aktivitet - i tillegg til et morsomt kostyme. • Har dere ikke noe dere kan bruke, så kan ansiktsmaling gjøre susen. På ulike nettsider kan du også finne kostymer som gis bort eller selges billig. Gjenbruk er bra både for lommebok og miljø. Det er også greit å velge et kostyme som kan brukes ved flere anledninger. Det er ofte karneval i barnehager og skoler i februar, så slipper du å bruke penger på nytt kostyme igjen da. • Finn ting i naturen dere kan bruke til pynt ute og inne. Bruk tomme syltetøyglass med litt bomull surret rundt som spindelvev, så har du fine skumle lysholdere. Finn et tre i hagen og heng et hvitt laken over. • Lag godteri selv, la barna slå seg løs på kjøkkenet om du har tid og mulighet til det – de vil elske det! Hvis du ikke har tid til dette, så følg med på tilbud i butikkene. Mange butikker har tilbud på godteri i forkant av Halloween. • Slå av lyset hjemme og tenn stearinlys rundt i rommet for å sette stemningen. • Hell konditorfarge i kjelen når du popper popcorn, lag heksefingre av kransekakedeig, rød saft i glasset, konditorfarge i pannekaker eller grøt, så har du spennende mat og godteri som er billig og de fleste barn elsker. Hvis du baker muffins kan du lage spindelvev med sjokoladetopping på melis. Kanskje barna kan få være med å bake og pynte?

Populære kostymer

Salgsstatistikk fra betalingsløsningen Klarna viser at salget av klovnekostymer og skjelettkostymer har økt kraftig de siste ukene, mens det er stuepike- og engelkostymer som har vært de to mest populære de siste månedene.

Ifølge en internasjonal undersøkelse Klarna har gjennomført sammen med markedsanalyseselskapet Dynata planlegger hver fjerde nordmann over 18 år å kle seg ut i forbindelse med helgens Halloween-feiring.

Markedsdirektør i Klarna Norge, Thomas Elvestad. Foto: Klarna

– Det kan virke som både små og store kler seg ut til Halloween. Selv om det kommer store trender hvert år som preges av filmer og TV-serier, er det nok fremdeles mange som velger mer tradisjonelle kostymer – enten de skal være morsomme eller skumle, sier markedsdirektør Thomas Elvestad i Klarna Norge.

Fire av ti nordmenn som skal kle seg ut er ifølge Klarnas undersøkelse mest opptatt av kle seg ut med et morsomt kostyme. Tre av ti velger et skummelt antrekk, mens 16 prosent skal ha på seg noe sexy.

De mest populære kostymene Topp fem mest solgte tradisjonelle kostymer i september og oktober: 1. Stuepike 2. Engel 3. Spøkelse 4. Dinosaur 5. Heks Kilde: Klarna

Gjør noe hyggelig

44 prosent av de som i Storebrands undersøkelse sier de misliker halloween, svarer at de misliker dagen fordi det produseres så mye plast og søppel som skader miljøet.

– Tenk over varigheten på det du kjøper, slik at du kan pakke det bort og bruke det i mange år fremover. Det blir mye plast, og det er fint å være bevisst på at ting kan gå i stykker. Ikke bare blir det dyrt å kjøpe nytt hvert år, det er i tillegg veldig skadelig for miljøet, sier Tvetenstrand.

41 prosent av de som misliker halloween svarer at årsaken er de mener det er for stort fokus på grådighet.

– Hvis du er en av de som misliker Halloween, kan dagen være en fin anledning til å gjøre noe hyggelig. Bruk unnskyldningen til å komme deg ut av huset dersom du ikke ønsker besøk, og kanskje se en film på kino, besøke noen venner, gå ut og spise, eller bruke det som en unnskyldning til å trene, foreslår Tvetenstrand.