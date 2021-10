Tusenvis boikottet nattklubber etter varsler om ny dopingtrend

En protestbølge brer seg etter at unge jenter varslet om neddoping via sprøytestikk på utesteder.

Tusenvis av britiske kvinner demonstrerte onsdag og torsdag kveld denne uken ved å boikotte utestedene i en rekke britiske storbyer. Kvinnene krever tryggere forhold etter varsler om neddoping via sprøytestikk på utestedene.

Dopes ned med sprøyter

Totalt skal politiet i Storbritannia ha mottatt nesten 200 meldinger om ufrivillig neddoping, såkalt «spiking», de siste to månedene. Det skjer blant annet gjennom piller i drinken de får servert. Men nå også i form av sprøytestikk på dansegulvet.

Jentene forteller om blackout, sykehusinnleggelser og oppkast etter besøk på nattklubber.

PROTEST: Flere tok til gatene for å demonstrere for tryggere forhold for kvinner på utestedene i Storbritannia. Foto: Licensed to Story Picture Agency/Shutterstock

Nå har kvinnene fått nok, og krever tryggere forhold på britiske nattklubber.

«Girls Night In»

Den siste uken har jenter over hele landet stått sammen i en kampanje kalt «Girls night in».

På sosiale medier har kampanjen oppfordret jenter til å holde seg unna nattklubbene onsdag og torsdag kveld, to vanligvis travle utelivsdager for studenter i Storbritannia.

I Manchester tok også flere hundrevis til gatene for å demonstrere.

– Vi hater de som doper drinkene våre, og de som tillater det. Og vi er her for å protestere mot det, ropes det fra gatene.

Krever tiltak

Langt over 170.000 har signert et opprop som ber om et lovkrav for nattklubber å gjennomsøke gjester grundig ved inngang.

– Etter å ha chattet med vennene mine begynte jeg å tenke på hvordan de får nålene inn på nattklubbene. Jeg innså at det ikke er noen lov mot det, så jeg ville gjøre en endring, sa student og initiativtaker Hannah Thomsen til Metro.

Fordi oppropet har fått mer enn 100.000 underskrifter må parlamentet vurdere å ta det opp til debatt.

Girls Night In-kampanjen krever også tiltak som lokk på drinkene som serveres og førstehjelps- og rusopplæring for de ansatte i utelivet.

Våkner med stikk og blåmerker

Studenten Sara Buckle (19) er en av flere jenter som har fortalt om et antatt sprøyteangrep i Nottingham i september.

Hun endte opp med å tilbringe ti timer i en sykehusseng hvor sykepleierne oppdaget et blåmerke på hånden hennes,

– Jeg følte virkelig at jeg hadde blitt overfalt. Det var min første kveld tilbake på universitetet, og jeg gledet meg til ha det hyggelig med vennene mine, men det gikk bare fryktelig galt, sier Buckle til Sky News.

Også britiske Leah Wolstenholme (18) har tidligere fortalt TV 2 om en kveld på byen med venner, som endte med akuttinnleggelse på sykehuset.

– Jeg drakk nesten ikke, og plutselig ble jeg ekstremt desorientert, dårlig og forvirret. Jeg gikk ut av nattklubben for å få meg litt luft og la merke til en skarp smerte i håndleddet. Da skjønte jeg hva som hadde skjedd, sier Wolstenholme,

Sprøyteangrepene blir nå etterforsket av politiet i Storbritannia, og innenriksminister Priti Patel har lovet at problemet vil bli tatt seriøst.