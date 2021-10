Superstjernen snakker ut om voldsanklagene: – Harde ord

«The Real Housewives of Beverly Hills»-profil Yolanda Hadid (57) vurderer å politianmelde datteren Gigi Hadids samboer, Zayn Malik (28).

Dette skyldes at han angivelig har vært voldelig mot henne, ifølge TMZ.

Ønsket å holde konflikten privat

Nå tar Malik blandet fra munnen på Twitter:

– Som dere vet, er jeg en privat person som ønsker å skape et trygt og privat område hvor datteren min kan vokse opp (...).

– I et forsøk på å beskytte den plassen for henne, gikk jeg med på å ikke bestride krav som oppsto fra en krangel jeg hadde med et familiemedlem av partneren min som kom inn i hjemmet vårt mens partneren min var borte for flere uker siden.

Han poengterer at han ønsker å beskytte datteren Khai fra rampelyset, og derfor holde saken privat.

– Jeg håper imidlertid på helbredelse for alle involverte. Når det kommer til de harde ordene som deles, er det enda viktigere at jeg fortsetter å være årvåken for å beskytte Khai og gi henne privatlivet hun fortjener.

Brudd

Nå skriver TMZ, og flere andre medier, at den påståtte voldsepisoden fant sted for en måneds tid siden, og at forholdet til kjendisparet tok slutt på grunn av det som skjedde.

Malik er en britisk popstjerne, som for alvor slo gjennom med bandet One Direction.

Gigi Hadid er en av verdens mest kjente modeller, og har blant annet prydet Vouge 35 ganger.

De to fikk datteren Khai sammen i september 2020.