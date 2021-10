Elyounoussi ba faren slutte å jobbe: – Han ble rørt

I 2018 signerte den norske landslagsstjernen kontrakten som gjorde ham økonomisk sikret for livet: Southampton-avtalen var verdt bortimot 150 millioner kroner over fem år.

Men Elyounoussi trengte ikke å bli Premier League-spiller for å bli raus. For allerede da ble solgt fra Molde til sveitsiske Basel i 2016, gjorde «Moi» noe han har drømt om hele livet.

– Med fotballen kommer det også økonomi, og det er fint det, men så fort jeg begynte å tjene nok til å ta vare på familien min, så ba jeg pappa slutte med jobb, avslører Southampton-vingen til TV 2.

– Et stort øyeblikk

Faren Abdelbaki drev lenge en pizzasjappe i Sarpsborg. De første reportasjene i norske medier om en ung og talentfull Mohamed Elyounoussi handlet gjerne om at han stilte opp som pizzabaker på fritiden hvis faren trengte hjelp.

– Han jobber så mye, så han trenger litt fri innimellom. Da stiller jeg opp og hjelper til, sa en 18 år gammel «Moi» til NRK i 2013.

Det trenger han ikke lenger.

– Pappa la ned sjappa. Han hadde jobbet der i 30 år. Da ba jeg ham slutte: «Nå er det nok, nå får du pensjonere deg og gjøre akkurat det du vil, så står jeg for all slags regning som kommer inn», forteller Mohamed Elyounoussi over en pizza og en kopp med myntete.

Han møter TV 2 i rikmannsbyen Winchester, utenfor Southampton, der han har flyttet inn med kone og barn etter to år på utlån i Glasgow og Celtic.

På spørsmål om hvilket forhold han har til penger, svarer norsk-marokkaneren at han er flink til å unne seg selv ting, men at det viktigste er å gi tilbake til familien:

– Det har også vært en motivasjon for meg. Da jeg skjønte at jeg kunne leve av dette, hadde jeg et mål om å tjene såpass mye at jeg kunne ta vare på de rundt meg.

– Hvordan reagerte faren din da du ba ham slutte å jobbe?

– Det var et stort øyeblikk for meg. Det var stort for pappa også selvfølgelig. Han ble rørt. Jeg sa: «Nå har du jobbet mer enn nok, du har slitt hele livet og sørget for at vi har det godt. Nå vil jeg gjøre det samme for deg.»

– Når skjedde dette?

– Det var da jeg dro til Basel i 2016. Da hadde jeg såpass bra kontrakt at jeg kunne si det, og så har det blitt bedre da jeg kom til Premier League, sier Elyounoussi og fortsetter:

– Så han har ikke jobbet på en stund nå. Jeg tror han angrer litt. Det kribler litt i bena og føttene. Han vil ut og jobbe. Men jeg tror han er veldig stolt. Det var en fin ting for ham da jeg sa at han kunne slappe av, gjøre det han vil og sende regningen til meg.

Fikser bil og hus

Elyounoussi er født i Al Hoceima i Marokko og kommer fra en berbisk familie. Han mener den gavmilde innstillingen er noe han har fått gjennom denne kulturen.

– Det er ikke sånn at de pengene jeg tjener, bare går til meg, kona mi og barna. Vi deler det med de rundt oss. Det er vår kultur. Mine foreldre tok vare på sine foreldre. Pengene de tjente, sendte de hjem til Marokko. Pengene jeg tjener, gir jeg til dem.

– Om det skal kjøpes ny bil, om det skal fikses hus i Marokko eller hva det skulle være, så er jeg privilegert og heldig nok til at jeg kan bidra, sier Elyounoussi.

– Synes du det er ubehagelig å snakke om penger?

– Det er ikke noe jeg snakker mye om. Jeg tror aldri jeg har sagt til mine nærmeste venner hvor mye jeg tjener og hvor mye penger det er i Premier League. Jeg har et rolig forhold til det. Det er en del av yrket, men det er først og fremst fotballen jeg vil snakke om.

– Det er det som har vært den indre drivkraften min, ikke pengene, sier Elyounoussi.

Farlig kriger

Etter to år på utlån i Celtic, der mange avskrev mulighetene hans for å komme tilbake til Southampton og bli en Premier League-suksess, har Elyounoussi kjempet seg til fast plass på laget.

Denne sesongen har han vært avgjørende både for Southampton i Premier League og for landslaget, der han scoret begge målene i seieren over Montenegro på Ullevaal stadion i oktober.

Den åpenbare stayerevnen mener han å ha arvet av foreldrene sine:

– Hardt arbeid, ydmykhet, og så har den marokkanske, berbiske krigeren i meg som fått lov til å komme litt mer frem.

– Hvordan ser den krigeren ut?

– Han krigeren er farlig! Han har sterk tro på seg selv og vet at man får til alt med hardt arbeid. Det er ingen som kan pille meg på nesa og si at jeg ikke er god nok. Tvert imot. Jeg liker å høre når folk sier «nå er det kjørt». Og det fikk jeg høre. Det er bensin for meg, sier Elyounoussi.

På grunn av en operasjon i tommelen, som TV 2 kunne avsløre forrige uke, måtte han stå over tirsdagens ligacupkamp mot Chelsea.

Lørdag spiller Southampton borte mot Joshua Kings Watford klokken 16.00.