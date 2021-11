NHO advarer før vinteren: – Kan få store konsekvenser

Det har ikke vært lavere arbeidsledighet i Norge siden pandemien stengte landet i mars 2020. Det viser ferske tall både fra Nav og SSB. Samtidig forlenger regjeringen de resterende koronatiltakene, fordi de ønsker å se an situasjonen.

Torsdag gjeninnførte Tromsø kommune smittevernråd, som følge av smitterekord.

– Vi går inn i en periode med usikkerhet, og det kan gå utover bedriftene, slik at de ikke kan drive normalt. Det kan få store konsekvenser, sier direktør for arbeidsliv Nina Melsom i NHO.

Hun kommer derfor med klar oppfordring til regjeringen om at det er viktig å ha beredskap og involvere partene i planene, dersom det blir nødvendig med lokale og nasjonale smittevernstiltak.

ARBEIDSMARKEDET: Hans Christian Holte er ikke redd for at flere blir permittert i vinter på grunn av pandemien. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Normalisert arbeidsmarked

Ved utgangen av oktober er det registrert 121.000 helt og delvis arbeidsløse, samt arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Det utgjør 4,3 prosent av arbeidsstyrken.

Dette er 9500 færre enn ved utgangen av september.

– Vi ser at det er et arbeidsmarked som er veldig normalisert, sier arbeids- og velferdsdirektør i Nav, Hans Christian Holte.

Han viser til tallene som Nav publiserte fredag, og mener det er god sysselsetting og veldig mange ledige stillinger.

– Det er flere nye ledige stillinger i år enn det var i hele 2019, som er det året det er naturlig å sammenligne med.

Fullt hus og stormende jubel på Horgans da Oslo åpnet opp igjen etter korona. Foto: Frode Sunde / TV 2

Ønsker dialog

Regjeringen sa på pressekonferansen om koronasituasjonen forrige uke at de vil ta i bruk de verktøyene som trengs, dersom smittesituasjonen skulle endre seg.

Melsom forteller at det er særlig ett tiltak NHO er skeptiske til; nemlig å forlenge permitteringsordningen lenger enn nyttår.

– Vi er bekymret for at langvarig permittering låser fast produktiv arbeidskraft som kan gjøre nytte for seg andre steder.

Hun legger til at man må vurdere situasjonen slik den er, altså med mer usikkerhet.

– Det er viktig at vi nå drøfter den nye situasjonen med arbeidstakere og regjeringen, for å finne ut hvordan vi håndterer dette framover, sier Melsom.

Mener særlig én bransje er utsatt

Det er særlig reiselivet som kan bli hardt rammet inn mot julebordsesongen, poengterer Melsom.

– Vi håper ikke vi kommer i en slik situasjon. Hva som er hensiktsmessige tiltak må vi vurdere løpende og ha en dialog om.

Holte er imidlertid ikke bekymret for flere permitteringer i reiselivs- og utelivsbransjen, slik situasjonen er nå.

– Vi er fortsatt der at vi ikke ser konkrete omfattende tiltak knyttet til pandemien. Det må helsemyndighetene vurdere fortløpende. Vi ser et arbeidsmarked som har kommet ut av pandemien, sier Holte.

PLAN: Tuva Moflag (Ap) sier regjeringen har en plan de følger fram til nyttår, og at pandemihåndteringen skal treffe den situasjonen som er. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Skal treffe situasjonen

Tuva Moflag (Ap) i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget sier at regjeringen har en plan som de følger.

– Vi har forlenget ulike ordninger slik som arbeidsavklaringspenger og syke- og omsorgspenger, samt dagpenger med forhøyet sats for ledige og permitterte ut året. Det er altså ulike grupper som har fått forlenget sine tiltak.

Hun viser til at det for eksempel fortsatt er mange permitterte på Oslo lufthavn.

– Hadia Tajik var tydelig på at dette grepet vi tar nå, er riktig ut i fra den situasjonen slik vi kjenner den.

Moflag sier videre at regjeringen ikke har signalisert hvor vidt permitteringsordningene blir forlenget etter nyttår.

– Det er fordi pandemihåndteringen, både fra denne regjeringen og den avgåtte regjeringen, skal treffe den situasjonen vi er inne i. Det er mange tegn til bedring i arbeidsmarkedet, sier Moflag.