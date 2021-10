Kåre Ingebrigtsen har fått ny fotballjobb

Litt over tre måneder er gått siden trønderen fikk sparken i Brann. Nå er den meritterte treneren ansatt som sportssjef i naboklubben. 55-åringen har signert en avtale ut 2024. Ingebrigtsen starter i Åsane-jobben umiddelbart.

– Vi har pratet i lang tid. Det ble mer og mer interessant underveis. Det er en klubb i en spennende utvikling, både sportslig og på anleggsbiten, sier Kåre Ingebrigtsen.

Dette er første gang den erfarne treneren skal jobbe som sportssjef.

– Nå får jeg en bredere bakgrunn for å skjønne mer av fotballen. Nå får jeg prøve å være en jævlig god sportsleder. Det trigger meg.

Gorm Natlandsmyr (daglig leder) og Kåre Ingebrigtsen (sportssjef) under fredagens pressekonferanse i Åsane. Foto: Frode Hoff/TV 2

Ingebrigtsen blir dermed boende i byen han flyttet til sommeren 2020.

– Jeg flyttet hit med et langsiktig mål. Jeg har en kone som har en ålreit jobb i Bergen og en datter som går på skole. Det gjorde at jeg åpnet for å bli værende i byen. Jeg kan ikke være egoist og dra med meg familien overalt. Det er en tid for alt.

Håper å unngå Brann i kvalik

Oransjetrøyene fra Myrdal ligger på syvendeplass i OBOS-ligaen med fem kamper igjen av sesongen. Det er to poeng opp til KFUM på den siste kvalikplassen.

Brann ligger foreløpig på kvalikplassen i Eliteserien. Det er åtte poeng opp til trygg plass. Det betyr at det er en liten mulighet for at det kan bli et bergensk byderby i kampen om Eliteserie-plass.

– Jeg håper definitivt ikke vi møter Brann der. Jeg håper Brann berger plassen, og håper Åsane spiller kvalik og ser hvor langt vi når, sier Ingebrigtsen til TV 2.

Ingebrigtsen fikk ikke mye å juble for i løpet av sin korte periode i Brann. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Den tidligere Manchester City-spilleren mener Brann fortsatt har alle muligheter til å holde plassen.

– Brann har seks kamper igjen. Det er masse poeng å spille om. Litt marginer og litt mer flyt enn så langt, så er alt mulig, mener Kåre.

– Det er ikke noe problem

Hos rødtrøyene har det lenge vært problemer med treningsfasilitetene. I Åsane kommer han til en klubb med et flunkende nytt anlegg i Åsane Arena.

– Vi slipper i alle fall å spille med armringer her, sier en spøkefull Ingebrigtsen etter å ha sett torsdagens vannkrig på Brann Stadion.

Trønderen er lite snakkesalig om hva som gikk galt under hans tid i Bergens største klubb.

– Det har jeg ikke lyst til å gå innpå. Det får du spørre styret i Brann om. De hadde en plan som jeg fulgte. Du får høre med dem, sier han til TV 2.

De to naboklubbene har tradisjoner for å samarbeide om blant annet spillerutvikling.

– Hvordan blir det å skulle samarbeide med din gamle klubb?

– Det er ikke noe problem. Jeg snakker med folk i klubben nå og. Åsane er viktig for Brann, og Brann er veldig viktig for Åsane. Vi håper å utvikle spillere som man kan få se på Stadion en dag.

Håkon Lorentzen (i midten) er an av flere tidligere Brann-spillere på Åsane. Her jubler han for scoring mot Sandnes Ulf. Foto: Marit Hommedal / NTB

– Hva slags klubb skal Åsane være?

– Jeg tror klubben skal bli og være det den er. En utviklingsklubb for spillere i Bergen. En klubb som er fornøyd med å være i OBOS-ligaen. Vi skal være stabile, bygge klubben og en god utviklingsavdeling. Det er et veldig solid fundament med anlegget som er her nå, mener sportssjefen.

Ingebrigtsen vant både serien og cupen med Rosenborg i 2015 og 2016. Etter den kontroversielle sparkingen i 2018 har trønderen vært innom Oostende og APOEL før han ble Brann-trener i 2020.

Nå ser han frem til å teste ut en ny rolle i fotballen.

– Jeg ville se om det var mulig å finne seg en litt mer normal jobb.

– Det blir spennende. Jeg har jobbet under flere sportssjefer og har ulike erfaringer. Jeg vil ikke løpe rundt A-laget til Åsane. Vi har en fantastisk trener som skal få gjøre sitt. Jeg skal legge forholdene til rette.