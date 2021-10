Nå skal klokken stilles igjen – svar om avvikling lar vente på seg

Natt til søndag er det på tide å stille klokka igjen, og det har lenge vært varslet at det kan bli slutt på sommer- og normaltid. Likevel er dette noe som enda ikke er bestemt.

Den helt ferske tidsministeren Jan Christian Vestre (Ap), varsler at det nok en gang er på tide å stille klokken.

– Dette er jo noe som henger igjen fra gammelt av da man tenkte å utnytte dagslyset bedre på sommeren og for å spare strøm. I dag har egentlig ikke det så mye for seg lenger.

I Norge er det næringsministeren som er ansvarlig statsråd for Justervesenet, som passer på at Norges tid alltid er korrekt. Selv gjør mobilen det automatisk for ham.

– Men jeg har lært at vi alltid skal stille klokka mot sommeren, altså tilbake mot sommeren på høsten, og frem mot sommeren på våren.

Avvikling til behandling

Europakommisjonen la i 2018 frem forslag om å avvikle ordningen med å stille klokka frem og tilbake to ganger i året.

Saken er fremdeles til behandling hos Rådet for den Europeiske Union, og slik har situasjonen vært en stund.

– Det er vanskelig å spå, og jeg skjønner at folk lurer siden EU nå har brukt noen år på å diskutere dette. Saken ligger til behandling i Rådet der EUs medlemsland møtes, og deretter må hvert EØS-land bestemme om de vil ha sommertid eller normaltid.

– Kunne Norge vært et foregangsland og slutte med sommer- eller normaltid før EU?

– Det er en interessant tanke. Samtidig er det en fordel å være koordinert med resten av Europa. Så når vi i dag ikke vet hva resten av landene i Europa bestemmer seg for å gjøre, kan det være lurt å vente. Det handler blant annet om forutsigbarhet for alle de som skal ut og reise og for næringslivet som driver med handel.

Komiteen for transport og turisme i Europaparlamentet har bedt om å få fortgang i arbeidet, men enn så lenge må folk fortsette å stille klokka.

STILLES: Natt til søndag skal klokken stilles en time tilbake. Det gjør at helgen blir en time lengre. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Ser til andre land

Ipsos har nylig gjennomført en undersøkelse om hva folket mener om sommer- og normaltid. Resultatet viser at 62 prosent av befolkningen mener at den bør endres, mens 28 prosent mener den bør beholdes som i dag.

Selv om EU ikke har bestemt seg enda, vedgår Vestre at Norge kan bytte til enten normaltid eller sommertid før unionen.

– Jeg tror imidlertid vi gjør lurt i å se hva landene rundt oss gjør. Men enn så lenge synes jeg vi skal bruke den ekstra timen vi får denne helga til noe fint. I motsetning til i fjor høst kan vaksinerte klemme hverandre igjen. Det syns jeg alle bør prioritere.