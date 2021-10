Frontet Qatar-boikott. Nå skal han passe på at fotballforbundet holder ord

– Jeg synes det er en fin ting at folk som er for boikott også er en del av den etiske komiteen, sier Paulsen til TV 2.

På det ekstraordinære fotballtinget frontet han SK Tranes stemme.

Barnetreneren markerte seg også med å fremme at det var nødvendig å sette fotballforbundet under lupen.

43-åringen ønsket en uavhengig granskning etter påstander om at personer i NFF og fotballkretsene hadde lagt press på boikottilhengere i Klubb-Norge før avstemningen.

BOIKOTT 1: Banner i eliteseriekampen mellom Odd og Sarpsborg 08. Foto: Trond Reidar Teigen

BOIKOTT 2: Supportere under eliteseriekampen mellom Bodø/Glimt og Rosenborg. Foto: Mats Torbergsen

Nylig ble han oppnevnt som nytt medlem for å styrke NFFs etiske komite som blant annet skal kontrollere nettopp arbeidet med Qatar-utvalgets 26 tiltak.

– Hvorfor var du for boikott?

– Vi manglet tiltro til FIFA i arbeidet med å følge opp menneskerettighetsbrudd. Og var kritiske til korrupsjon som lå til grunn for tildelingen, sier Paulsen.

– Er du positiv til arbeidet som du nå skal gjøre i denne komiteen?

– Jeg er positiv til at etisk komite skal følge opp arbeidet med vedtakene fra fotballtinget, men er spent på hva som kommer ut av det. Gitt at vedtaket kom i sommer må vi gjøre det beste vi kan, ut fra situasjonen vi står i.

Viktig for fotball-demokratiet

Tiltakene som Paulsen og den etiske komiteen skal kontrollere at NFF følger opp er knyttet til:

Hvordan NFF kan bidra til varige endringer i Qatar og FIFA.

Hvordan NFF kan bekjempe sportsvasking i fotballen.

Behovet for å styrke NFFs plattform for arbeid med menneskerettighetene.

– Det føles ut som et stort oppdrag, erkjenner Paulsen.

– Hvilke av det 26 tiltakene er du mest opptatt av?

– Jeg er opptatt av hele pakken. Det viktigste med arbeidet i komiteen er å påse at fotballdemokratiet i Norge fungerer. Når fotballtinget vedtar noe, skal det bli fulgt opp på en god måte av NFF.

ERFARING: Martin Paulsen er tidligere styreleder i Raftostiftelsen. Foto: Marit Hommedal

Dette er viktig ikke bare i Qatar-saken, ifølge Paulsen, som har vært styreleder i den anerkjente menneskerettighetsorganisasjonen Raftostiftelsen frem til i vår.

Stiftelsen tok tidlig et standpunkt om at Qatar-VM burde boikottes, men ble aldri spurt av Qatar-utvalget.

– Hva kan du bidra med i komiteens arbeid?

– Jeg har bred erfaring fra hva som skjer når menneskerettigheter brytes. Jeg er også kjent med den regionale konteksten i tilknytning til VM i Qatar, og har et nettverk som jeg kan brukte til å hente inn synspunkter.

Profilene har et ansvar

Paulsen mener alle i fotball-Norge må være bevisst på grunnleggende prinsipper, og at land som bryter menneskerettigheter i stor skala bruker store idrettsarrangement for å skape en positiv oppfatning av seg selv.

– Hvilket ansvar har utøverne og de store profilene i dette?

– Det profilene gjør legges merke til, og de har et ansvar for å holde seg orientert og gjøre seg opp en egen mening om det som skjer.

LANDSLAGSMARKERING: Foto: Vegard Wivestad Grøtt / Bildbyrån

MENNESKERETTIGHETER I FOKUS: Foto: Lise Åserud

Press og dialog

I tillegg til Paulsen, er Berit Lindeman (57) - fagsjef i Den norske Helsingforskomité, valgt inn for å styrke komiteen.

– Jeg har aldri tatt til orde for boikott, jeg har alltid opptatt av at man skal kunne påvirke innenfra. Det betyr ikke at jeg ikke kan komme til å gjøre det, sier Lindeman til TV 2 om en eventuell boikott.

Hun viser til at det er vanskelig å påvirke menneskerettigheter, det tar tid.

– Hva virker?

– Alltid en kombinasjon av press og dialog. Trussel om konsekvens, kombinert om dialog om løsninger. Og en situasjon er aldri helt fastlåst.

NYTT MEDLEM: Berit Lindeman. Foto: Den norske Helsingforskomité.

Hun trekker frem et eksempel med ishockey-VM i 2014 da Helsingforskomitén var engasjert i en kampanje for å flytte mesterskapet til naboland.

Det internasjonale ishockeyforbundet var umulig å få i tale, til tross for grove overgrep på menneskerettigheter i Hviterussland.

HOCKEY-VM 2014: Anders Bastiansen i Minsk etter VM-kampen mot Canada. Foto: Fredrik Varfjell

Da et nytt mesterskap skulle avholdes i vår, bestemte det samme forbundet selv å flytte arrangementet.

– Det vitner om endring i holdninger og hvilken rolle idretten spiller. Det er ikke likegyldig hva idretten gjør, sier 57- åringen.

Kan gjøre det verre

Lindeman mener fotballen, og idretten generelt må anerkjenne at det ikke kan foregå i et vakuum.

– På sitt verste kan idretten gjøre menneskerettighetssituasjonen verre. Ved å ikke ta tak i det og lukke øynene, blir idretten medansvarlig, sier Lindeman.

Hun mener å se en utvikling i positiv retning, blant annet med markeringene til det norske landslaget og verdimeldingen som kom fra Norges Idrettsforbund nylig.

VIKTIG: Berit Lindeman trekker frem Ståle Solbakken og markeringene til det norske landslaget omkring menneskerettighetene i Qatar. Foto: JORGE GUERRERO

– Jeg synes det er veldig spennende å være med å forme arbeidet som norsk fotball skal gjøre fremover, sier Lindeman til TV 2.

– Hvor viktige er de største profilene i dette?

– De er kjempeviktige. Samtidig blir det feil å skyve dem foran seg. Hvis ikke NFF klarer å fremme verdisynet, kan de ikke overlate det til profilene.

Mina Gerhardsen trakk seg som leder av NFFs etiske komite etter sommeren. Nestleder Eivind Kopland er derfor fungerende leder av komiteen frem til neste forbundsting.