Oljefond-sjefen om kritikken som endret ham: – Han hadde jo helt rett

Ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefondsjef våren 2020 utløste en mediestorm uten like. Selv mener han det er viktig å lære av erfaringer.

Nicolai Tangen hadde levd et anonymt liv i London som fondsforvalter og mangemilliardær, da han ble hentet hjem av Norges bank, for å styre vår felles formue.

Men mottagelsen ble ikke som forventet. Etter at Tangen landet i Oslo satt han to uker alene i koronakarantene i en leilighet og forsøkte å svare på en flom av kritiske spørsmål fra pressen.

– Det var cirka to meter med spørsmål på pc-en hver morgen. Alle var jo negativt ladet. Det var alle avisene og det var tv-kanalene. Så da var det å sitte der og svare ut, sier Tangen.

VAREMERKE: Sekken til Tangen er blitt hans varemerke i jobben.

Kritikken i media handlet om flere ting: Fondene han hadde i skatteparadis, seminaret han hadde arrangert for norske samfunnstopper, og spørsmålet om han kunne ha egen formue investert i samme marked som oljefondet investerte i.

Tangen hadde gitt fra seg kontrollen over verdiene sine midlertidig, men kritikerne mente det langt fra var nok.

– Det var mye trykk. Det er kanskje de to heftigste ukene i livet, sier han.

I programmet på «Vårt lille land» på TV 2 forteller Nicolai Tangen for første gang om opplevelsen av å være i medienes søkelys.

BRÅK: Det ble bråk da det ble klart at milliardær Nicolai Tangen skulle overta som leder av Oljefondet.

Hver dag prøvde han å ta seg en løpetur for å holde humøret oppe. I tillegg benyttet han seg av mekanismer fra sportspsykologien, som å stå foran speilet om morgenen og fortelle seg selv at han elsket stress og motgang.

Men da helgen kom, kjente han hvor sliten han var.

– Kroppen trodde på det mandag til fredag. Men da lørdagen kom, våknet jeg opp og var helt tom.

Nicolai Tangen var likevel aldri i tvil om han skulle kjempe for å beholde sjefsjobben.

MEDIEKJØR: Nicolai Tangen (t.v.) og sentralbanksjef Øystein Olsen holdt pressekonferanse da Tangen ble ansatt som sjef for Oljefondet.

– Det er ikke sånn jeg er skrudd sammen. Det handler om å sette seg et mål, og jobbe for å nå det.

I ettertid ser han på mediestormen som lærerik.

ÅPNER OPP: Nicolai Tangen snakker om hvordan han opplevde presset fra mediene i «Vårt lille land» på TV 2.

– Jeg tenker at det var på en måte samfunnet som drev og filleristet meg, for å se om jeg dugde eller ikke. Jobben som oljefondsjef er en viktig jobb, og den må belyses skikkelig. Og medias oppgave er å sette søkelyset på folk.

Sort belte i å tjene penger

Også som ung, nyutdannet aksjemegler gikk Nicolai Tangen rett på et nederlag da han på begynnelsen av 90-tallet ble ansatt i et av Londons mest ærverdige meglerhus.

– Jeg hadde veldig tro på meg selv. Sannsynligvis altfor mye, sier han.

Eksamenen sin hadde han fra et av USAs mest berømte studiesteder, Wharton University. Blant dem som har utdannelsen sin derfra er Tesla- og SpaceX-sjef Elon Musk, superinvestoren Warren Buffett, samt en rekke toppsjefer i noen av verdens største selskaper - inkludert USAs tidligere president Donald Trump.

– På Wharton får du jo et slags sort belte i å tjene penger, sier Nicolai Tangen.

LONDON: Nicolai Tangen har jobbet som fondsforvalter i London i mer enn 20 år.

– Problemet er at på̊ skolebenken får du ofte litt for god selvtillit – spesielt i USA. Jeg kom ut fra Wharton og trodde at jeg var mye flinkere enn det jeg egentlig var.

Lang liste med feil

Nicolai Tangen trodde han gjorde det bra i sin nye stilling i det ærverdige meglerhuset Cazenove i London. Meglerhuset var et av Storbritannias mest tradisjonsrike, grunnlagt for over 200 år siden.

– Det var et overklassested. Vi gikk med doble mansjetter og ingen skulle ha lommer i skjortene, for det bruker man ikke i de finere lag, forteller Tangen.

Dagen før han skulle dra på̊ juleferie hjem til Norge, kom sjefen og sa det var tid for en tilbakemelding.

PÅ INNSIDEN: TV 2 og programmet «Vårt lille land» har vært på innsiden av oljefondet.

– Så dro han frem en liste, som var omtrent like lang som en dorull, med alle feil jeg hadde gjort i løpet av de første seks månedene, sier Tangen.

– Det var ingenting positivt der. Jeg fikk en ordentlig klump i magen. Så dro jeg hjem på juleferie og sov ikke en eneste natt, medgir han.

Avgjørende erfaring

Tangen brukte juleferien til å gruble over kritikken. Og han kom til at sjefen i London hadde helt rett.

– Jeg hadde egentlig vært temmelig ubrukelig de første seks månedene, sier han.

Nå ser han at den tøffe erfaringen ble verdifull.

– Jeg forsto at jeg måtte̊ skjerpe meg. Det var bare å ta seg sammen og begynne å levere skikkelig. Så den tilbakemeldingen er kanskje noe av det verste jeg har vært med på, men samtidig noe av det nyttigste, sier Nicolai Tangen til «Vårt lille land» .

Vårt lille land har som eneste TV-team fulgt Nicolai Tangen gjennom sitt første år som ny sjef i Oljefondet

