Nå er den endelig offisiell, produksjonsutgaven av Toyotas første elbil.

Helt nye bZ4X blir en fullverdig familie-SUV med firehjulsdrift, og er den første modellen i Toyotas nye bZ-serie (beyond Zero).

Som de ferske bildene viser, følger designet opp konseptversjonen vi har sett tidligere.

Sammenlignet med for eksempel RAV4, snakker vi her om et ganske annet og mer spenstig designspråk.

Nykommeren bygger på den nye, modulære e-TNGA-plattformen. Den er utviklet spesielt med tanke på elbiler. Stor akselavstand og korte overheng bidrar til å skape en romslig og åpen kupé.

Rekkevidde

Under verdenspremieren av bilen, understreker Toyota viktigheten av deres nesten 25 års erfaring med batterielektrisk bilteknologi. Dette skal sikre god levetid og pålitelighet på batteripakken.

Toyota bZ4X Toyotas første modell designet helt fra grunnen som elbil (BEV).

Første modell i Toyotas nye bZ – beyond Zero – serie.

Europapremiere 2. desember



Selv etter 10 års kjøring forventes det at batteriet fremdeles leverer 90 prosent av sin opprinnelige ytelse.

Den offisielle rekkevidden er oppgitt til 450 kilometer (WLTP), men avhengig av hvilken versjon du velger. Endelige data bekreftes senere. Batteripakken er på 71,4 kWt.

Lading til 80 prosent kan gjøres på rundt 30 minutter med 150 kW hurtiglading (CCS2). Fra start leveres bZ4X med en 1-fase ombordlader på 6,6 kW. Fra 4. kvartal 2022 vil en ny 3-fase ombordlader på 11 kW være tilgjengelig.

Toyota bZ4X kommer også med avanserte teknologiske funksjoner, inkludert et tak med solcellepaneler (tilvalg) som lader batteriet under kjøring og når bilen er parkert. Toyota har kalkulert at de i løpet av et år kan høste nok energi til å kjøre 1.800 kilometer.

Tredje generasjon Toyota Safety Sense, med nye og forbedrede aktive sikkerhets- og førerassistansesystemer, er også på plass.

Designet og teknologien følger opp det som ble vist da konseptmodellen ble avduket tidligere i år.

Ikke Tesla-rask...

Nye bZ4X blir tilgjengelig både med forhjulsdrift og firehjulsdrift. Førstnevnte drives av en elmotor på 204 hk og 265 Nm, noe som sørger for akselerasjon fra 0 til 100 km/t på 8,4 sekunder og en topphastighet på 160 km/t.

Modellen med firehjulsdrift har en effekt på 217,5 hk og et dreiemoment på 336 Nm. Topphastigheten er den samme, mens akselerasjonstiden reduseres til 7,7 sekunder.

Vi snakker altså ikke eksplosive krefter her.

Alle data for ytelser er forresten foreløpige, før typegodkjenning.

Temaet for interiøret er «lagom» – det svenske ordet som uttrykker noe som er «akkurat passende».

Kan reserveres fra 2. desember

Toyota har samarbeidet med sin utviklingspartner, Subaru, om teknikken i et nytt system for firehjulsdrift for batterielektriske biler. Resultatet er ekstra sikkerhet ved kjøring under svært vanskelige forhold og gir bZ4X klasseledende SUV-egenskaper, ifølge produsenten.

Modellen med firehjulsdrift kommer med separate motorer på 80 kW på for- og bakakselen. XMODE med forskjellige modus kan også aktiveres for å tilpasses forholdene med egne innstillinger for snø/søle, dyp snø og søle (under 20 km/t) og grepskontroll for tøffere kjøring off-road (under 10 km/t).

Europa-premieren av bilen skjer 2. desember etterfulgt av åpning for kundereservasjoner på nett.

De første bilene skal være på norsk jord sommeren 2022.

Se flere bilder av nykommeren her:

