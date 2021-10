Så mye skal vi bruke på julehandelen i år

Det forventes at vi vil julehandle for 55,7 milliarder kroner i november og 62,3 milliarder kroner i desember, ifølge de første prognosene fra NHO Service og Handel.

Dette blir til sammen 118 milliarder kroner på gaver, mat og annet i november og desember, som er lavere enn fjorårets rekordomsetning.

Prognosen dekker nordmenns varehandel i Norge, i butikk og på nett. NHO anslår at hver av oss vil bruke 11.535 kroner på julegaver, mat og annet i desember.

Prognosen viser at folk skal bruke mer penger på å spise ute, kultur samt reiser, og relativt mindre på varer. Det er også forventet at netthandelen, i år som i fjor, skal nå nye høyder.

– Selv om 118 milliarder kroner er mye, er det likevel vel fem prosent under fjorårets rekordomsetning på nesten 125 milliarder kroner, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO.



Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Han sier dette avspeiler at fjoråret var helt spesielt.



– I fjor var det stengte grenser og dermed både mindre gavekjøp i London og juleskinkekjøp i Arvika. Det var hjemmekontor og stengte utesteder og restauranter, og dermed mer hjemmemat og -drikke, og et redusert kulturtilbud, som blant annet ga færre teaterbilletter under treet, sier Dørum.

Sjeføkonomen sier gjenåpningen vil vri deler av etterspørselen tilbake.



– Flere vil gå på julebord, spise ute, reise og legge kulturtilbud under treet. Det betyr mer penger brukt på tjenester, og relativt sett mindre på varer. Men helt tilbake til normalen vi hadde før krisen er vi trolig ikke. Årets julehandel anslås fortsatt 10 milliarder kroner over de 108 milliarder kroner vi handlet for i 2019, sier Dørum.