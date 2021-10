Seilbåt utbrent i Kristiansand

Klokken 03:00 fikk politiet i Agder melding om at det brant i en seilbåt i Kystveien i Kristiansand.

Klokken 05:30 natt til fredag opplyser oppdragsleder ved Agder politidistrikt, Erik Andersen, at de enda ikke vet om det befant seg personer i båten under brannen, men understreker at det så langt ikke er noe som tyder på at folk var om bord.

Politiet informerer om at brannvesenet har vært på stedet.

Den 46 fot lange seilbåten er utbrent, og brannvesenet har holdt på med etterslukning.

Politiet vet ikke vet hva årsaken til brannen er.