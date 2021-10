Avliver skremmende halloween-myte

Hundebæsj dyppet i sjokolade, epler fylt med barberblad og rottegift pakket inn i godteripapir er bare noen av skrekkhistoriene man forbinder med halloween.

Hvert år dukker det opp stadig nye advarsler om gretne naboer med lumske planer om å sabotere barnas halloween-feiring, og foreldre oppfordres på det sterkeste til å kontrollere barnas fangst for farlig godteri.

2021 er intet unntak, og i USA advarer man nå mot at folk deler ut cannabis-godteri til intetanende mindreårige. I takt med at cannabis har blitt lovlig i stadig flere delstater, har også godteri infundert med THC blitt stadig mer utbredt. Mange er nå redde for at barna deres uvitende skal ruse seg på cannabis-godteri som likner på vanlig snop.

I takt med at cannabis har blitt lovlig i flere amerikanske delstater, har også utvalget av cannabis-godteri skutt til himmels. Foto: Richard Vogel/AP Photo

Rådyrt knep

Politiet i Benslam, Pennsylvania er blant dem som slår alarm om «hasj-godteri» før årets skumleste kveld. Politiet sier de har tatt beslag i en mengde cannabis-godteri, som ved første øyenkast kan minne om vanlig, rusfri godis.

BEWARE: As Halloween gets closer, @BensalemPolice are warning parents to LOOK at your child’s candy before they eat it. They confiscated these snacks that look a lot like the real thing. All are laced with THC @6abc pic.twitter.com/u6GFBXt08g — Jaclyn Lee (@JaclynLeeTV) September 28, 2021

Men trenger egentlig foreldre bekymre seg? Ikke ifølge professor Joel Best, som har studert skrekksnop siden 1983.



Til New York Times forteller professoren at det knapt finnes eksempler på at skrekkhistoriene faktisk har funnet sted, til tross for de årlige advarslene og avisoverskriftene.

– Disse historiene spres først og fremst blant folk som ikke har peiling på hva disse greiene koster, sier han med henvisning til cannabis-godteriet.

Så lite som et halvt gram med cannabis-godteri koster nemlig 15 dollar, drøyt 125 kroner. Med slike priser mener professoren at det er uaktuelt for folk å dele dem ut til intetanende barn.

Startet med tannlege

Han sier myten om farlig godteri kan ha oppstått tilbake i 1959, da en tannlege fra California delte ut avføringstabletter dyppet i godteri. Tannlegens utspekulerte plan gjorde 30 barn syke, og politiet slo fast at han hadde delt ut 450 avføringstabletter til knask eller knep-gåere.

Med unntak av den hevngjerrige tannlegen, er det lite å frykte for knask eller knep-gåere. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Professor Best sier hysteriet nådde toppen i 1982, da paracet-tabletter penslet med cyanid tok livet av syv mennesker i september. Hendelsen inspirerte andre, og skapte en voldsom frykt for potensielt dødelig godteri. Flere amerikanske byer la ned totalforbud mot knask eller knep, og enkelte steder ble godterisalget halvert.

I takt med at internett ble mer tilgjengelig, økte også historiene om forgiftet godteri, uten at de nødvendigvis var sanne. Best mener historiene om barberblad i sjokolade først og fremst er knep, skapt av barn for å skremme voksne, uten rot i virkeligheten. Professoren ber både barn og foreldre senke skuldrene, og ønsker å avlive godteri-myten en gang for alle:

– Jeg kan ikke finne noe bevis for at et eneste barn har blitt drept eller alvorlig skadet av forgiftet godteri utdelt under knask eller knep, sier professoren.