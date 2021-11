Tysker tiltalt for å ha kastrert flere menn på sitt eget kjøkkenbord

En tysk mann må møte i retten, hvor han er tiltalt for å ha gjennomført ulovlige operasjoner på åtte menn hjemme på sitt eget kjøkken. Én av mennene døde få dager etter operasjonen.

Torsdag startet rettssaken i Tyskland, hvor mannen er tiltalt for drap, samt for å ha utført ulovlige underlivsoperasjoner på flere andre mennesker, skriver The Guardian.

I rettsalen i München fortalte 66-åringen at han tilbød ulike tjenester på sadomasochistiske nettsider for å tjene penger til å betale ned gjeld. Ifølge mannen skal alle de involverte frivillig ha latt seg operere.

Amputasjon på kjøkkenet

Mannen, som holder til i byen Markt Schwaben i Tyskland, skal ha gjennomført underlivsoperasjonene på sitt eget kjøkkenbord. Ifølge mannen selv, ble kundene fortalt at han var utdannet som medisinsk fagperson, skriver det tyske nyhetsbyrået DPA.

Mannen fortalte til retten at han gjennomførte kastrering og amputering av kjønnsorganene på åtte menn mellom juli 2018 og mars 2020. En av mennene døde få dager etter operasjonen.

Ble funnet i en boks

Den tiltalte mannen nekter for at operasjonen var årsaken til dødsfallet.

Tre uker etter dødsfallet fant politiet den døde mannens kropp i en boks.

Aktor har tiltalt mannen for drap etter at han ikke tilkalte medisinsk hjelp til mannen som senere døde, samt for alvorlig og farlig kroppsskade.