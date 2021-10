Ofret to søstre til djevelen for å vinne i Lotto

I juni 2020 danset søstrene Bibaa Henry og Nicole Smallman alene i en park i London. De hadde tidligere vært på en fest hos noen venner, og hadde dratt ut i parken for å feire Henrys 46-årsdag. I 01-tiden dukket 19 år gamle Danyal Hussein opp ut av ingenting, og angrep søstrene med kniv.

I det brutale angrepet påførte han Henry åtte knivstikk og Smallmann 28 knivstikk. Etter å ha forsikret seg om at de var døde, dro han kroppene deres 100 meter bort til et skogområde, hvor de lå uoppdaget i 36 timer.

Søstrene Bibaa Henry og Nicole Smallman feiret bursdagen til Henry da de ble drept på grotesk vis. Foto: Metropolitan Police

Den 19 år gamle briten ble funnet skyldig i drapene i juli, men domsavsigelsen kom først torsdag. Her ble Hussein dømt til 35 års fengsel.

Danyal Hussein inngikk en pakt med djevelen, hvor han lovet å ofre kvinner i bytte mot makt og rikdom. Foto: Metropolitan Police via Reuters

– Du fant disse to kvinnene. For dem var du en fremmed. Du overrasket dem, du skremte dem og du drepte dem, sa dommer Whipple ifølge Sky News.

Pakt med djevelen

Hussein har aldri forklart seg om motivet for de groteske drapene, men da etterforskere ransakte leiligheten gjorde de et oppsiktsvekkende funn. Her fant de en håndskrevet kontrakt mellom Hussein og «den mektige kong Lucifuge Rofocale».

I mytologien er Lucifuge Rofocale en demon, som fungerer som statsoverhode i Helvete på ordre fra selveste Lucifer, djevelen selv. I kontrakten lovet Hussein å ofre kvinner til Lucifuge Rofocale, i bytte mot at han vant i Lotto.

Politiet fant denne kontrakten, signert med Husseins eget blod, da de ransakte leiligheten hans. Foto: Metropolitan Police via Reuters

– Jeg vil tilby minst seks ofre hver sjette måned, så lenge jeg er fri og fysisk i stand til det, heter det i kontrakten, som 19-åringen signerte kontrakten med sitt eget blod.

«Makt og rikdom»

I tillegg til å vinne jackpoten på flere titalls millioner, skule Hussein også «motta fruktbare belønninger», deriblant «makt og rikdom». I dagene etter drapene brukte han over 1800 kroner på lottokuponger.

– Du gjennomførte disse ondskapsfulle handlingene. Du gjorde det for penger og for en feilslått søken etter makt, sa dommeren torsdag.

Hun påpekte at drapene var nøye planlagt, og henviste til Husseins kontrakt med djevelen.

– Uansett hvor merkelig denne pakten med djevelen kan virke for utenforstående, var dette din trosoppfatning, du hadde bestemt deg for å drepe uskyldige kvinner, fortsatte Whipple.

Vektla diagnose

Dommeren valgte likevel ikke å dømme Hussein til livstid, delvis på grunn av hans unge alder. Han var knapt fylt 18 år da han begikk drapene, og det britiske rettsvesenet har en nedre aldersgrense på 21 år for livstidsdommer. I tillegg er Hussein diagnostisert med autisme, noe dommer valgte å vektlegge under domsavsigelsen.

Hussein nektet å vitne under rettssaken, og har hele tiden nektet for å ha noe med drapene eller pakten å gjøre.

Søstrenes mor, Mina Smallman, sier at «rettferdigheten seiret», men har ingen planer om å feire dommen. Hun vil nå kjempe for at Hussein aldri slipper ut av fengsel.

Søstrenes mor, Mina Smallman, ønsker at Hussein aldri skal slippe ut av fengsel. Foto: Joe Giddens

– Han er et ødelagt menneske, og om han ikke hadde blitt tatt ville andre familier måtte lide på samme måte som det vi har gjort. Han er ikke riktig god. Han er så fjern at de ikke vil la ham slippe ut om 35 år. Jeg ville ikke la ham slippe ut, sier Smallman til The Guardian.