FBI etterforsker angrep på kabinansatt: – Blant de verste episodene noen sinne

Tilsynelatende uprovosert gikk passasjeren til angrep på en kvinnelig kabinansatt i et fly på vei til California. Ufint språk og vold mot kabinansatte et økende problem i USA.

Natt til torsdag lettet et American Airlines-fly fra John F. Kennedy International Airport i New York. Flyet skulle krysse USA og lande i California, men måtte foreta et nødstopp i Denver etter at en rasende passasjer gikk til angrep på en av de kabinansatte.

Ledelsen i American Airlines omtaler dette er en av de verste episodene av voldelig oppførsel de noen gang har sett om bord i fly.

Nesebrudd

Kilder som er kjent med hendelsen forteller CNN at den mannlig passasjeren uprovosert gikk bakover i flyet og slo til en kvinnelig kabinansatt to ganger. Kvinnen knakk nesen etter hendelsen.

Styreleder i American Airlines Doug Parker opplyser at mannen aldri vil fly med selskapet igjen, men synes ikke det er straff nok:

– Det er ikke nok. Vi gjør alt vi kan for å sikre at mannen blir straffeforfulgt, sier Parker.

FBI opplyser at de har startet etterforskning av hendelsen, men at de enda ikke har foretatt arrest av vedkommende.

En million dollar i bøter

I august utstedte selskapet en bot på 45.000 dollar til en passasjer som var anklaget for å ha kastet bagasjen sin på en annen passasjer om bord i flyet. Selskapet forteller også at bråkmakeren tok tak i anklene til en kvinnelig kabinansatt, og stakk hodet sitt opp i skjørtet hennes mens han lå på gulvet i midtgangen.

Tidligere i år erklærte FAA, den amerikanske luftfartsadministrasjonen, nulltoleranse for kranglete passasjerer om bord i fly. FAA opplyser at de i år har utstedt mer enn en million dollar i bøter til passasjerer som har oppført seg ufint, og problemet virker å ha skutt til himmels i takt med smitteverntiltak om bord i fly.

Gjennomgående problem

Hittil i år har luftfartsadministrasjonen i USA rapportert om nesten 5000 ufine passasjerer.

I en undersøkelse som ble gjennomført av foreningen for kabinansatte i USA tidligere i år, har 85 prosent av de 5000 kabinansatte som tok del i undersøkelsen, svart at de har vært nødt til å håndtere passasjerer med ufin oppførsel i år.

61 prosent av deltakerne svarte at de hadde opplevd sexistisk, rasistisk eller homofobisk oppførsel blant passasjerer om bord i flyet, mens 17 prosent sier de har vært utsatt for fysisk angrep.