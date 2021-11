Busselskapet hyller TikTok-Rob: – Vi har «all time high» på unge lærlinger

Bussjåføren Robert «Rob» Michael Scott er for mange et kjent fjes fra årets Farmen-sesong. Men amerikaneren, som har bodd i Bergen i nesten 30 år, er kjent for å være Bergens mest eksentriske bussjåfør gjennom TikTok-kontoen NorwayRob.

Kontoen har bikket 1,2 millioner følgere, og ablegøyene han legger ut har fått enorm respons.

– TikTok startet som et kreativt prosjekt for meg og sønnen min, da Norge ble stengt ned under pandemien. Jeg ville vise hvor stolt jeg var over jobben min, og samtidig by på humor og glede, sier TikTok-stjernen.

UTRADISJONELL BUSSJÅFØR: Robert Michael Scott er ikke som «alle» andre bussjåfører. Foto: Mathias Kleiveland/ TV 2

Videoene har vist deg å ha en større effekt enn glede og underholdning til folket. Scott har nemlig fått meldinger fra flere hundre unge mennesker som ønsker å bli bussjåfør på grunn av ham.

Busselskapet Tide Buss, som har hatt Scott som ansatt siden 2009, mener han har en appell som profilerer yrket på en måte de ikke kunne klart selv.

Se hva Tide Buss tenker om oppmerksomheten rundt TikTok-Rob øverst i saken.

Lært mye av jobben

Bussjåfør Scott drømte om å bli bussjåfør allerede som 15-åring, og han husker godt da han fikk bussertifikatet for 12 år siden.

– Jeg husker følelsen da jeg fikk svenneprøven min godkjent. «Oh my god», jeg ble så glad. Endelig var jeg bussjåfør og fikk ansvar for så mange mennesker som satt på med meg. Jeg var så stolt.

– Det er den gøyeste jobben jeg har hatt noen sinne faktisk, sier Scott.

– Hva er det beste med å være bussjåfør?

– Det blir litt klisjé, men det er å treffe folk. Jeg har alltid vært fascinert av mennesker. De er så forskjellige. I jobben min møter jeg de som er veldig blid, har hatt en dårlig dag, de som er happy, sint – og de som kjefter. Du treffer alle typer mennesker som bussjåfør. Jeg har lært mye på grunn av det.

Scott legger ikke skjul på at han er en mann som liker å vise seg frem og være midtpunktet. Og TikTok-suksessen hadde ikke skjedd uten sønnen Christopher.

TIKTOK-SUKSESS: Scott mener han aldri hadde blitt TikTok-stjerne uten sønnen, Christopher Scott – som både filmer, redigerer og står bak mange av ideene. Foto: Mathias Kleiveland/ TV 2

– Det hele startet med at sønnen min filmet meg i skjul mens jeg sang, da han satt på med meg i bussen alene. Han la videoen ut på TikTok – og responsen ble såpass stor at vi skjønte at dette var noe vi burde satse på.

Påvirker andres yrkesvalg

Scott sprer ikke bare glede og humor med videoene han legger ut på TikTok. Han får massiv respons fra unge som ønsker å bli bussjåfør selv, etter å ha fulgt ham i sosiale medier.

– Jeg synes det er fantastisk å kunne være en rollemodell for bussjåfører rundt omkring i både Norge og verden. Jeg får tilbakemeldinger fra hundrevis av unge mennesker som skriver ting som: «Nå har jeg også lyst til å bli bussjåfør», «Hei, jeg kommer fra Bergen, og jeg har begynt på bussjåførutdanning på grunn av deg».

– Det varmer hjertet å få vite at man er med å påvirke andres yrkesvalg. Det føles helt fantastisk, sier 54-åringen ydmykt.

Scott får også mange kommentarer av andre bussjåfører rundt omkring i verden, som hedrer han for det han gjør, og blir stolt over at han fremmer yrket på en utradisjonell og morsom måte.

– En god ambassadør for yrket

Scott har vært bussjåfør i 12 år, og Christine Flataker Johannessen, administrerende direktør i Tide Buss, mener Scott er en god markedsfører for bransjen.

– Det Rob gjør på TikTok er veldig kjekt for rekrutteringen. Han har jo en appell, og han treffer folk som vi tradisjonelt ikke treffer med våre rekrutteringskampanjer. Han er en god ambassadør for bussjåføryrket, forteller Johannessen.

POSITIV: Adm.dir. i Tide Buss, Christine Flataker Johannessen, mener at Scott kan være en god rekrutterer for bransjen. Foto: Privat

– Hva tenker du om at han lager humor ut av jobben sin på TikTok?

– Det tenker jeg er greit, fordi det er noe med at han viser alle sider av det å være bussjåfør. Han viser at han er stolt av å være bussjåfør, selv om han spiller på humor, tenker jeg at det er bra – så lenge han har fokus på veien som han skal, sier den administrerende direktøren.

Holder samfunnet i gang

Bussjåføryrket er i følge Johannessen et yrke med et stort rekrutteringsbehov, og det er gull verdt for både Tide Buss og busselskaper for øvrig, at en TikTok-bussjåfør som Scott har skapt noe som når ut til den unge målgruppen.

– Vi er i en situasjon der næringen trenger over tusen bussjåfører årlig, og det er klart at jeg håper Scott kan være med å bidra til det.

– Hvorfor er yrket så viktig?

– Bussjåføryrket er utrolig viktig for å holde samfunnet i gang. Vi har også sett gjennom pandemien, at yrket er blant de som er definert som samfunnskritiske. De holder hjulene i gang, så det er et veldig viktig yrke.

TRENGER BUSSJÅFØRER: Scott jobber i en bransje som et viktig for samfunnet. Arbeidsgiveren hans, Tide Buss, mener han er en god markedsfører for yrket. Foto: Mathias Kleiveland/ TV 2

Johannessen sier hun er glad for at det har vært en oppsving den siste tiden i interessen blant yngre mennesker for å bli bussjåfør.

– Vi har «all time high» på unge lærlinger som ønsker å bli bussjåfører, og har over 40 lærlinger nå, så det er veldig bra, sier Johannessen fornøyd.

Hun mener også at bussjåføryrket er en av de mest lukrative for dem som ønsker å være en del av arbeidslivet så lenge som mulig. Som bussjåfør kan du jobbe til det året du er 75 år, og det er mange som velger dette som sin andre yrkeskarriere.

–Tenker Tide at Scott kan bidra til denne rekrutteringen?

– Ja, definitivt. På sin måte. Han appellerer til målgrupper vi ikke når ut til. Han viser hvor viktig rollen er, og ansvaret det yrket innehaver, så det er veldig positivt, sier den administrerende direktøren.

Sikkerhet kommer først

Det er kanskje lett å tro at TikTok-stjernen lager videoene mens han er på jobb – men det gjør han ikke. Den engasjerte bussjåføren tar jobben med høyeste seriøsitet.

– Å kjøre buss er en av de største ansvarene i samfunnet, og jeg tar ikke lett på det. Folk skal føle seg trygge og det skal være behagelig å sitte på med meg. Jeg opptatt av å ha en god «vibe», hilse på folk som kommer på bussen, og smile til folk.

– Tenk, har du fått et smil av en ukjent person, som gir deg litt ekstra energi? Det er sånn det er å kjøre buss. Det er en god følelse.

SIKKERHET FØRST: Scott sørger alltid for å gi passasjerene trygghet og en god følelse når de går på bussen. TikTok-showet lager han utenfor jobbtid. Foto: Mathias Kleiveland/ TV 2

– Underholder du passasjerene på noen måte når du er på jobb?

– Ikke når jeg er ute å kjører. Men når jeg kjører alene så synger jeg, og TikTok-videoene lager jeg og sønnen min når bussen står parkert, sier han og legger til:

– Jeg kan komme med noen morsomme kommentarer, men synging er ikke min greie når jeg er på jobb. Folk som kommer på bussen er i forskjellig humør, så jeg kommer aldri til å plage folk med det, sier han og ler.