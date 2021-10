Tidligere New York-guvernør siktet for seksuallovbrudd

New York sin tidligere guvernør, Andrew Cuomo, er siktet for det som skal være et mindre alvorlig seksuallovbrudd.

En talsmann for domstolene i New York sa torsdag at anklagen ble levert til Albany City Court, ifølge The Washington Post.

Huff Post skriver at siktelsen mot Cuomo går ut på en hendelse, der han skal ha berørt en kvinne mot hennes vilje.

Cuomo benekter anklagene.

Siktelsen kommer to måneder etter at den tidligere medhjelperen hans, Brittany Commisso, leverte en anmeldelse mot ham. Commisso beskyldte Cuomo for å ha tatt henne på brystene mens de var alene i boligen hans i fjor.

Cuomo gikk av i august etter press fra eget parti over lang tid og flere varslingssaker. Både president Joe Biden og Nancy Pelosi, lederen av Representantenes hus, tok til orde for at Cuomo måtte gå av.

– Jeg tror at slik situasjonen er nå, er det beste jeg kan gjøre å tre til side, sa Cuomo to uker før han gikk av som guvernør.

I en etterforskning fra statsadvokaten i New York kom det fram at han hadde seksuelt trakassert flere kvinnelige ansatte, og skapt et «fiendtlig arbeidsmiljø for kvinner».

Denne rapporten har Cuomo kalt for usann, og har avvist å ha berørt noen på upassende vis, men han sa tidlig at han beklaget hvis oppførselen hans ble misforstått som flørting.

Saken oppdateres.