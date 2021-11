Klæbo må kanskje stå over renn i OL

– Det kommer til å bli brutalt for de som har planer om å gå flere renn i OL.

Det sier Johannes Høsflot Klæbo. Og han er én av flere som sikter seg inn på det.

– Ja, og det mangler selvsagt ikke på lyst, men restitusjonstiden er lengre etter løp i høyden. Da må jeg finne ut hva som totalt sett er best for å lykkes, sier Høsflot Klæbo, som akkurat grubler på om han skal stå over renn og hvilken distanse det eventuelt er i OL

Klæbo er for tiden på høydesamling i Livigno, der har han selskap av pappa Haakon. De andre løperne dro hjem fredag.

Høsflot Klæbo har respekt for at OL går på 1800 meter over havet og vil stille best mulig akklimatisert.

– Så bustete at fuglene kan legge reir oppi der

Fra skeptisk til frelst

– Du var jo den som var mest skeptisk til treningsopphold i høyden, men nå virker du frelst?

– Ja, det kan du godt si. Jeg fikk jo allerede som junior tilbud om høydeopphold. Men for meg har det viktigste være å få trent nok, og jeg følte jeg hadde nok med å tåle all trening. Nå er det jo bare å ta konsekvensen av at OL går i høyden.

– Og det betyr i praksis?

– Ja, nå blir jeg her ei ekstra uke, så går det fort til Beitostølen og verdenscup i Ruka og Lillehammer. Så er planen å dra rett til Davos, gå verdenscup her og bli i høyden til OL-avreise.

– Du tror så fast på dette, at du nesten kunne blitt fastboende her i høyden?

– Ja, jeg føler meg trygg på det jeg gjør er riktig for meg.

Klæbos tips: – Kropp selger jo

Bryr meg ikke

– Allroundlaget er hjemme nå?

– Jeg kunne ikke brydd meg mindre?

– ?

– Høydeopphold slår ut individuelt. Og jeg velger det som er best for meg.

– Så hadde du vært på Myhr Nossums lag så hadde du reist til høyden?

– Ja, det hadde jeg. Hvis sprintlaget, som jeg er på, ikke hadde reist til høyden nå, hadde jeg reist. Jeg velger det som er best for meg.

– Hvordan reagerer kroppen på trening i høyden?

– Du blir fortere kortpustet og det tar ikke lang tid før du blir stiv hvis du presser for hardt.

Sist opp - først i mål

– Etter å ha sett deg og de andre sprintløperne i en såkalt elghufs-økt opp fjellet her så kan det virke som filosofien din er sist opp, men først i mål til vinteren?

– Hehe, men det er riktig observert. Jeg er veldig nøye på hardøktene, jeg vil at de skal være kontrollerte og jeg presser ikke. Dette har vi god kontroll på gjennom lactat-målinger.

Johannes Høsflot Klæbo på vei opp et av fjellene i Livigno. Foto: Ernst A. Lersveen

Finn.no?

Nå er altså Johannes sammen med pappa i Livigno en uke. Men hverken pappa eller noen andre i familien har meldt sin interesse for jul i Davos.

– Det forstår jeg. Den eneste som vel hadde "dratt på flekken" til Davos er vel morfar, men han må holde mormor med selskap. Kanskje jeg må prøve Finn.no, selskap på julaften søkes!

– Men, kjæresten Pernille?

– Hun har nok lyst på julaften med sin familie, jeg får håpe på besøk av henne før jul, sier Klæbo.