Trafikkulykke i Lørenskog - E6 inn mot Oslo sperret

Politiet skriver på Twitter at det har vært en trafikkulykke i sørgående felt på E6 i Lørenskog.

– Det er en lastebil som sperrer hele sørgående løp inn mot Oslo, sier Kristin Berggård, operasjonsleder i Oslo politidistrikt.

Vegtrafikksentralen skriver at også at ett felt mot Gardermoen også er stengt.

Berggård forteller videre at politiet jobber med å skaffe seg oversikt, og at det per nå ikke er meldt inn noen personskader.

– Det gjelder også hendelsesforløp.

Brannvakta i Oslo er også på stedet, og Ola Klakegg forteller at lastebilen har kjørt inn i autovernet.

– Den står delvis over i motgående kjørefelt og står fast.

Det er store materielle skader på autovern og belysning. Bergingsbil og feiebil er rekvirert.

Klokken 20.53 skriver politiet at det var to personer involvert i trafikkulykken, og at ingen er skadet.

Bergingsarbeidet er i gang, og det vil ta tid siden det er vanskelig å få løsnet kjøretøyet.



Omkjøring går via Østre Aker vei.