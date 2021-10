Støre lover dobling av klimabistand til utviklingsland

Over de neste fem årene vil Norges doble klimastøtte til utviklingsland, lover statsminister Jonas Gahr Støre.

Støre forteller om løftet til Aftenposten i forkant av klimatoppmøtet i Glasgow. Et av hovedtemaene der blir rike lands støtte til klimaomstilling i utviklingsland.

– Det å stille opp for utviklingslandene for å gjøre deres overgang mulig, det er også et veldig viktig tiltak, sier Støre.

Målsettingen er at den samlede klimafinansieringen til utviklingsland skal dobles fra 7 milliarder kroner i 2020 til 14 milliarder i 2026, skriver avisa.

I den avgåtte Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 la de opp til en økning fra 6,3 til 8,2 milliarder i klimafinansieringen. De borgerlige planla å doble klimabistanden innen 2025, og daværende statsminister Erna Solberg utfordret Støre til å matche dette.

