– Det ødelegger hockeyen hvis du tar bort sånne mål

Vålerenga-Stavanger Oilers 1-1 (1-2 etter spilleforlengelse)

To storheter i norsk ishockey målte krefter i Nye Jordal Amfi torsdag kveld.

Stavanger Oilers og Vålerenga har begge hatt en varierende start på sesongen. Torsdag var det lite som skilte de to lagene.

Det ble kun to mål i ordinær tid, men en spiller mener det burde vært tre. Jørgen Karterud var uenig i dommerens avgjørelse om å annullere hans scoring i 1. periode.

Den avgjørelsen smakte nok ekstra surt da Oilers til slutt avgjorde kampen i spilleforlengelse.

UENIG: Jørgen Karterud var ikke enig med dommeren etter at han fikk sin scoring annulert. Foto: Beate Oma Dahle/ TV 2

– Ødelegger hockeyen

Drøyt ti minutter ut i første periode sendte Jørgen Karterud hjemmepublikum opp av stolene. Vålerenga-spilleren kriget pucken i mål, men dommerne måtte se på situasjonen for å avgjøre om han hadde brukt ulovlige midler for å få pucken over mållinja.

Etter noen minutter var det de tilreisende Stavanger Oilers-supporterne som jublet. Dommerne mente Karterud dyttet Oilers-keeper Henrik Holm og hindret han i å gjøre en redning.

– Vi ønsker jo trøkk foran mål. Jeg prøver bare å dytte den inn på (Henrik) Holm, men som jeg pleier å si: Det ødelegger hockeyen hvis man skal ta bort sånne mål. Jeg satser på at dommeren tar feil, sa Karterud med et smil om den annullerte scoringen.

Få minutter senere var det ingen tvil: Vålerenga var i føringen. Målscorer var Mika Partanen.

– 1-0 står det på tavla her etter 1.periode, men enkelte mener det burde vært flere scoringer, sa kommentator Jonas Bariås etter perioden.

I sluttminuttene var begge lag nære scoring, men gode keepere og mindre gode avslutninger sørget for at det måtte avgjøres ved spilleforlengelse.

Ut i hundre

I andre periode var Vålerenga nærmest scoring. De kongeblå hadde et skudd hvor Oilers-keeperen ble reddet av stengene.

Det ble ingen mål denne perioden, og det var dermed Oilers som hadde press på seg før avslutningsperioden.

JUBEL: Steven Whitney jubler med lagkameratene etter sin scoring. Foto: Beate Oma Dahle / TV 2

Publikum rakk knapt å sette seg etter pausen før utligningen var et faktum. Steven Whitney plasserte pucken fint til side for Vålerengas sisteskanse.

– De scorer i overtall for femte gang på rad. Det er bare et varsel på at man ikke burde ta utvisninger mot dette laget, sa kommentator Bariås.

Oilers fortsatte å presse på og de så i minuttene som fulgte ut til å ha mest lyst på poengene.

I sluttminuttene var begge lag nære scoring, men gode keepere og mindre gode avslutninger gjorde at lagene måtte til spilleforlengelse for å få en avgjørelse.

Der ble Jarrett Burton helten for jublende Oilers-supportere.

– Jarett Burton er i superform, og det blir nok et hjemme-tap for Vålerenga, sa kommentator Bariås.

– Hater Oilers

Da TV 2 møtte Karterud etter kampslutt var han langt nede.

– Det er surt. Jeg hater Oilers, sier han.

Vålerenga-spilleren hadde ikke sett den annullerte scoringen igjen da han kom ut etter kampslutt, men han mener det er generelt feil å annullere slike mål.

Karterud ble overrasket da han var ferdig å juble og fikk med seg at dommerne vurderte situasjonen.

– Det er jo sånne situasjoner som kommer hundre ganger i løpet av en kamp, sier Karterud og siktet til situasjonen hvor dommerne mener han hindret Oilers-keeper Henrik Holm.

Vondt comeback

Onsdag kunne TV 2 først erfare at Knut Jørgen Stubdal er Manglerud Stars nye hovedtrener. Allerede torsdag ledet han laget.

Det ble ikke det comebacket 60-åringen håpet på i trenermanesjen. Manglerud tapte i Stjernehallen.

Bunnlaget holdt følge med Stjernen i første periode, men like etter hvilen tok Fredrikstad-laget ledelsen, etter en scoring av kaptein Andreas Heier. Den holdt de ikke på lenge. Minutter senere utlignet Christoffer Berger for Manglerud.

– Han er iskald, sa kommentator Jan-Erik Helgesen.

Stian Nybraaten Hansen sendte så Stjernen tilbake i føringen. Kun 25 sekunder senere økte Tyler Coulter ledelsen.

Flere mål ble det ikke. Stjernen var oppskriftsmessig hjemme mot tabelljumboen. 3-1.

TOMÅLSSCORER: Eskild Bakke Olsen var avgjørende for at Storhamar tok alle poengene torsdag kveld. Foto: Christoffer Andersen / NTB

Oppskriftsmessige poeng

I Grunerhallen kom den første scoringen fem sekunder før første pause. Eskild Bakke Olsen sendte Storhamar i føringen.

Det var også han som scoret det andre målet, tidlig i den tredje perioden.

Joakim Opsahl reduserte drøye fem minutter før slutt. Flere mål ble det ikke. Storhamar vant 1-2.

Også i Asker lot den første scoringen vente på seg. 29.16 var spilt da Victor Granholm overlistet Ringerikes målvakt.

Samme mann økte ledelsen tidlig i tredje periode, før lagkamerat Jacob Lagace også tegnet seg på scoringslisten to minutter senere.

Det endte 3-0 til Frisk Asker.