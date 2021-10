Berisha kalte banen en parodi: – Går ikke an å spille fotball

Brann - Viking 0-2 (0-1)

Se sammendrag fra kampen i videovinduet øverst!

Vestlandsderbyet mellom Brann og Viking ble en søkkvåt affære. Før kampstart hadde regnet bøttet ned i Bergen i timevis. Store dammer med vann på banen gjorde spilleforholdene svært krevende, og ballen stoppet opp ved jevne mellomrom.

– Det kan ikke ha vært langt unna at dommer stoppet kampen, for deler av banen minner mer om et svømmebasseng enn det minner om en fotballbane, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen om baneforholdene.

– Det er en parodi. Det går ikke an å spille fotball, sa Veton Berisha til Discovery i pausen.

Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim pratet også med discovery i pausen:

– Så lenge det ikke er fare for helse og spillerne så spiller vi. Men det er vanskelig å spille fotball, så det blir mange lange baller. Men det er absolutt mulig å fullføre kampen, sa Aarsheim.

Og kampen ble gjennomført, og Viking kunne juble for 2-0-seier etter scoringer av Sebastian Sebulonsen og Kevin Kabran.

– Til tider er det umulig å spille fotball, men når det først var slik at en kamp i 2021-sesongen skulle spille under slike forhold var det greit det var to lag fra Vestlandet, sier Mathisen.

Grill beklager etter ny tabbe

Brann-keeper Lennart Grill som også tabbet seg ut i forrige hjemmekamp mot Stabæk, tar også skylden for Vikings første scoring.



– Jeg beklager for i dag. Men vi taper ikke noe selvtillit etter kampen. I dag var det litt sånn at de som gjorde den første tabben ville tape. Vi gjorde den første tabben og tapte, så fuck it, vi får prøve igjen på søndag, sier Grill til TV 2.

Sistekansen skulle plukke et tilsynelatende enkelt innlegg fra Veton Berisha, men glapp ballen og da kunne Sebastian Sebulonsen enkelt dytte siddisene i føringen.

– Den glapp ut av hendene mine. Det kan skje i en slik kamp, men det bør ikke skje. Jeg beklager for at vi tapte, det første målet er min skyld, sier Grill til TV 2 etter kampslutt.

Viking klatret med seier opp på medaljeplass i Eliteserien, og har to poeng ned til Rosenborg på fjerde.

– Viking sprudler virkelig om dagen, og det å vinne i Bergen i slike forhold er veldig imponerende. Rosenborg var alt annet enn gode i går mot Haugesund, og med det gjenværende programmet til Viking er det gode muligheter for at det blir medalje på Veton Berisha og co, sier Mathisen.

– Ser ut som et nedrykkslag

Brann var på sin side før kampen desperate etter poeng i nedrykksstriden. Etter at Mjøndalen i går vant hele 5-0 hjemme mot Kristiansund, klatret bruntrøyene opp i ryggen på bergenserne, som nå ligger på kvalikplassen, to poeng ned til Mjøndalen og direkte nedrykk.

– Etter gårsdagens resultater hadde Brann virkelig press på seg før kveldens kamp, og på baklengsmålene ser de ut som et nedrykkslag.

Begge målene til Viking kom etter slurv i de bakre rekker hos Brann:

– Vi gjør to individuelle feil som gjør at Viking gjør vinner en jevnt parodisk fotballkamp sånn som jeg ser det, sier Brann-trener Eirik Horneland til TV 2 etter kampslutt.

Med seks kamper igjen har Mjøndalen seks poeng opp til Sarpsborg på trygg grunn:

– I de to neste kampene venter Vålerenga og Rosenborg, og med tap i de to kampene tror jeg de vil ligge på direkte nedrykk når fire runder gjenstår, konkluderer Mathisen.

– Vi frykter ingen, men vi må opp på vårt maksnivå for å hente noe ut av de kampene, sier Horneland.

Stopperkrise

Brann måtte klare seg seg uten midtstopperne Vieux Yaya Sané, Fredrik Pallesen Knudsen og Japhet Sery Larsen som måtte stå over oppgjøret grunnet skade. Dermed fikk Lars Gerson sjansen fra start, i det som ble 31-åringens debut for Brann, til tross for at Gerson signerte for bergenserne tilbake i mai.

Men debuten ble svært kortvarig for Luxembourgeren, som etter bare ti minutter må gi seg med skade. Inn kom Runar Hove som erstattet Gerson i midtforsvaret.

Etter en halvspilt omgang i badebassenget på Brann Stadion kom kampens første scoring. Vertenes sisteskanse Lennart Grill skulle plukke et enkelt skudd fra Veton Berisha, men glapp ballen til Sebastian Sebulonsen som enkelt kunne pirke siddisene i føringen.

Mer slurv bak hos Brann

Like etter pause kom en av Brann beste muligheter i kampen. David Wolfe kom til et skudd som ble blokkert og Bård Finne kom til avslutningen på returen, men ballen gikk like til side for mål.

Like etter var det i stedet Viking som gikk opp til 2-0, nok en gang etter at Brann tabbet seg ut i de bakre rekker.

Hjemmelaget rotet med ballen i de bakre rekker og klarte ikke å klarere. Det utnyttet Zlatko Tripic som stjal ballen og sendte Kevin Kabran alene gjennom. Svensken gjorde ingen feil alene med Grill og 2-0 til Viking var et faktum.

Det maktet Brann aldri å svare på, og Viking fester et lite grep om medalje i Eliteserien.

– Før sesongen var det mange som var spente på hvordan det nye trenerteamet til Viking ville klare seg, men de har motbevist alt det som var av skeptikere. De er i ferd med å gjennomføre en kruttsterk sesong, sier Mathisen.