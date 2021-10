– Det tok meg bare 40 år

Kong Harald fikk alle til å le under den ærverdige middagen for stortingsrepresentantene på Slottet torsdag kveld. Kongen fleipet både om egne digitale evner og og politikernes bilagskluss.

Kong Harald og dronning Sonjas årlige middag for stortingsrepresentantene på Slottet er en tradisjon som har pågått i over 100 år.

Torsdag kveld ble stortingsmiddagen arrangert for 103. gang.

Kong Harald, med to krykker, og dronning Sonja på vei inn til kongeparets middag for stortingsrepresentantene. Foto: Torstein Bøe/ NTB

Da alle de pent pyntede gjestene hadde satt seg, åpnet som vanlig kong Harald kvelden med å holde tale.

Her fleipet han blant annet om de omtalte bilags-skandalene til flere politikere.

Bilags-humor

– Da vi planla denne kvelden, forsto vi etter hvert at vi måtte være på den helt sikre siden, sa kong Harald med et smil til stortingsrepresentantene.

– Så vi har sjekket jussen, all slags forskrifter – til og med Stortingets administrasjon. Og jeg kan glede dere med at representantene ikke trenger å innberette denne, sa kongen til stor latter i salen.

Tok 40 år før kongen fikk mobil

Kongen trakk også fram at det i år er svært hyggelig å ønske velkommen til et nytt storting, som denne gangen består av rekordmange kvinner.

– Her i kongefamilien er den kvinnelige representasjonen hele 50 prosent. Men ved votering er den ofte mye mer. Hvordan dette er mulig, er jeg ikke helt sikker på, sa kongen med et lurt smil.

Kronprinsesse Mette-Marit, kronprins Haakon og prinsesse Astrid på vei inn til middagen. Foto: Torstein Bøe / NTB

Han oppsummerte også den krevende koronaperioden, som har gjort at også kongefamilien har måttet ty til en mer digital hverdag.

Statsminister Jonas Gahr Støre ankommer kongeparets middag. Foto: Torstein Bøe/ NTB

– Er det noe vi virkelig har lært siden mars i fjor, så er det betydningen av moderne datateknologi for å kunne komme i kontakt med hverandre. Stor var derfor gleden i familien da jeg fikk mobiltelefon. Det tok bare 40 år, sa 84-åringen.

I talen hyllet også kongen det norske demokratiet og maktoverføringen.

– Etter et stortingsvalg kan man oppleve noe av det beint ut vakre i politikken: Den siviliserte og omsorgsfulle overgangen når nøkler skifter eier, fra en minister til en annen, som i tillegg har et annet politisk syn, sa kong Harald.

Slottstrappa sperret

Da stortingets eldste representant, Carl I. Hagen (Frp), ankom Slottet torsdag kveld fikk han naturlig nok spørsmål om hans kone, Eli, kjørte han til kveldens middag.

Det er nå 20 år siden Eli Hagen skapte store overskrifter ved å kjøre ned slottstrappa, etter å ha satt av ektemannen til stortingsmiddagen.

– I dag kjørte ikke Eli meg, hun har andre ting å gjøre akkurat nå. Så jeg valgte å ta trikken hit. I tillegg har de jo sperret slottstrappa nå, sier Hagen og ler.

Slottsmiddagen for stortingsrepresentantene har vært avholdt alle år, kun med unntak av årene under 2. verdenskrig, når større vedlikeholdsarbeider har gjort det umulig, samt i 2020 da koronapandemien satte en stopper for middagen.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum i følge med justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Foto: Torstein Bøe/ NTB

Elg på menyen

Opp mot 225 personer tok i kveld plass rundt bordene på slottet. På menyen var det laks, elg og kamskjell.

De mange gjestene får først servert lettrøkt laksetartar med eple, agurk og fennikelsalat før de deretter får kamskjell med squashblomst, gressløk og kaviar.

FØRSTE GANG: Marian Hussein (SV), kledd i oslodrakt, var spent før sin første middag ved kongens bord. Foto: Jonas Henriksen / TV 2

Hovedretten på årets stortingsmiddag er – i likhet med de siste årene – elg fra Sikkilsdalen i Jotunheimen, der kongefamiliens private eiendom Prinsehytta ligger.

Etter at elgen er fortært, kan stortingsrepresentantene til slutt kaste seg over desserten: solbær og melkesjokolade.

Lang tradisjon

Det er lang tradisjon for at kongefamilien inviterer stortingsrepresentantene til middag etter at Stortinget er åpnet.

STIVPYNTET: Erland Svardal Bøe (H) og Sandra Bruflot (H) på vei inn på slottet. Foto: Jonas Henriksen / TV 2

Den første middagen ble holdt av Kong Haakon i 1906, og siden har den vært en årlig foreteelse.

Middagen forløper i dag omtrent som da den ble innført for over hundre år siden.

Kongens tale og stortingspresidentens svartale er høydepunktene.