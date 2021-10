Ronaldo blir seksbarnsfar

Fra før av har Cristiano Ronaldo fire barn. Nå venter 36-åringen tvillinger for andre gang.

Nyheten delte han på Instagram torsdag, hvor han sammen med Georgina Rodriguez viser frem ultralydbildet.

– Glad for å fortelle at vi venter tvillinger. Hjertene være er fylt med kjærlighet, og vi kan ikke vente med å treffe dere, skriver Ronaldo på Instagram.

Ronaldo er fra før far til Cristiano Jr (11), tvillingene Eva og Mateo (4) og Alana Martina, (3) som han fikk sammen med Rodriguez.

Sine tre første barn fikk Ronaldo ved hjelp av surrogatmor.

– For meg er ikke det et problem. Mange barn har verken mor eller far. Fedre og mødre kan gå bort. Cristiano har en far, en utrolig far. Han har en bestemor, og jeg har støtten til familien min. Noen ting holder man for seg selv, og det må folk respektere, har Ronaldo tidligere uttalt.