Ap-helsetopp mente psykisk sykdom er «manet frem av terapeuter» - Høyre krever svar fra Kjerkol

– Han sier at han tror mye av pandemien, tror jeg han sier faktisk, av psykiske lidelser er noe som terapeutene har drevet frem selv. Og det er kritikkverdig, sier stortingsrepresentant Sandra Bruflot fra Høyre.

Hun sitter i Stortingets helse- og omsorgskomité, og sender nå skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og krever svar på om den nyslåtte helseministeren stiller seg bak sin statssekretær Ole Henrik Bjørkholt.

Bjørkholt ble utnevnt som statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet samtidig som Kjerkol, 14. oktober. Men den siste uken har Dagens Næringsliv i flere artikler avdekket hvordan Bjørkholt på sosiale medier har kommet med en rekke kontroversielle uttalelser om innvandringspolitikk og helsepolitikk, som nå vekker sterke reaksjoner.

Statssekretær Ole Henrik Bjørkholt. Foto: Facebook

«Manet frem» psykisk sykdom

Avisen har blant annet fortalt hvordan Bjørkholt i fjor i Facebook-gruppen «Leger i Norge» med 12.000 medlemmer, delte et innlegg om psykiske plager blant ungdom med følgende påskrift:

«Her treffer hun spikeren på hodet. Vår tids «epidemi» av psykiske plager blant ungdom, særlig jenter, mener jeg delvis er manet frem av terapeutene selv. Psykologer og helsesykepleiere legitimerer egen eksistens ved å terapeutisere samfunnet.»

Høyre: Kritikkverdig

Det er denne uttalelsen som får Høyres helsepolitiker til å reagere.

– Vi har brukt ganske lang tid på å fortelle folk at jo, det er greit å snakke om psykiske lidelser, vi skal ikke gjemme det bort. Så kommer det en voksen mann, som egentlig er litt sjef for helse i landet, og sier at han ikke vet helt om han tror på dette. Det andre er at som statssekretær så skal han samarbeide med både psykologer, sykepleiere og så videre. Da synes jeg disse uttalelsene ikke er helt heldige for det samarbeidet der, sier Sandra Bruflot.

KREVER SVAR: Stortingsrepresentant Sandra Bruflot. Foto: Vidar Ruud

Hun krever altså svar fra helseminister Kjerkol.

– En av de første sakene fra Hurdalsplattformen, og som de jublet over, var at de skulle satse på psykisk helse, og så har vi fått en statssekretær som sier at han egentlig ikke tror at psykiske helseplager blant ungdom er reelt. Da må vi finne ut om det er det han mener og om han skal ha ansvar for det, sier Bruflot.

TV 2 har vært i kontakt med Bjørkholt, som ikke vil kommentere saken overfor TV 2. Han viser imidlertid til svaret han har gitt Dagens Næringsliv:

– Siden jeg ble utnevnt som statssekretær har flere av mine tidligere uttalelser i sosiale medier vært omtalt i media. Disse tekstene har skapt uro. Det vil jeg beklage, sier Bjørkholt.

Kjerkol svarer

Helseminister Ingvild Kjerkol fastholder overfor TV 2 at både hun og Bjørkholt står fast ved at psykisk uhelse er en stor samfunnsutfordring.

– Hurdalsplattformen har veldig store ambisjoner for psykisk helse. Vi ønsker en opptrappingsplan for alt fra kommunenes ansvar for lavterskeltilbud helt opp til psykisk helsevern og de som trenger langvarig behandling, så hele politisk ledelse vil jobbe med psykisk helse i tiden som kommer.

– Hvordan passer det ansvaret med det synet han tidligere har forfektet?

– Nå har han selv svart Dagens Næringsliv på disse sakene, og jeg har ikke noen kommentarer utover det, svarer Kjerkol.