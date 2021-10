Kina lover utslipps-topp før 2030 i nytt klimamål levert til FN

I et nytt klimamål levert til FN lover Kina at landets klimautslipp skal slutte å stige før 2030.

Dette er en liten framskynding sammenlignet med det opprinnelige målet som Kina meldte inn i Parisavtalen. Der sto det at utslipps-toppen skulle nås «rundt 2030».

Det som ikke er like klart er hvordan Beijing har tenkt å senke klimagassutslippene i takt med det vitenskapen tilsier må til for å unngå katastrofal oppvarming i løpet av dette århundret.

Kina gjentar også en tidligere erklært målsetting om såkalt karbonnøytralitet innen 2060. Energiintensiteten i økonomien skal reduseres med over 65 prosent.

Mer skog

I tillegg skal landet øke andelen energi som kommer fra fornybare kilder til 25 prosent innen 2030, noe som er høyere enn det tidligere målet på 20 prosent. Landet skal også plante mer skog, og øke skogvolumet med seks milliarder kubikkmeter sammenlignet med nivået i 2005.

I henhold til Parisavtalen skal alle land med jevne mellomrom oppdatere frivillige utslippsmål, omtalt som Nationally Determined Contributions (NDC). Kina kommer med sitt nye NDC noen dager før klimatoppmøtet i Glasgow.

Kina har over 1,4 milliarder mennesker, en stor del av verdens industri og over 25 prosent av verdens samlede klimautslipp.

Miljøorganisasjonene er ikke imponert

Miljøorganisasjonene er ikke imponert over de nye målene.

– Kinas nye klimaplan gjør målet om karbonnøytralitet innen 2060 og utslippstopp i 2030 til formelle løfter, men det gjør det ikke mer klart hvordan utslippene skal forandre seg det neste tiåret, skriver analytikeren Lauri Myllyvirta for Center for Research on Energy and Clean Air på Twitter.

– Sett i lys av økonomisk usikkerhet innenlands virker landet nølende til å gå inn for sterkere mål på kort sikt, og grep ikke muligheten til å vise ambisjoner. Planeten har ikke råd til at dette blir siste ord, Beijing må komme med tydeligere planer slik at man når en utslippstopp i 2025, skriver rådgiver Li Shuo i Greenpeace i Kina.

FN mener klimagassutslippene i verden må halveres innen 2030 om man skal begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Med de siste klimaløftene som verdens land har presentert, mener organisasjonen at verden vil varmes opp med 2,7 grader i løpet av århundret.