Én person gledet Sofie seg ekstra mye til å se igjen under sin første slottsmiddag

Selv om partiet hennes ikke nødvendigvis har noe tro på monarkiet, la ikke den nye Stortingsrepresentanten fra Rødt, Sofie Marhaug, skjul på at det ble litt stas å se dronningen igjen.

– Jeg får ikke lov til å ta med meg telefonen, og så står det at jeg skal kle meg i det fineste jeg har.

Sofie Marhaug (Rødt) fra Bergen leser opp invitasjonen. Hun skal på kongehusets årlige slottsmiddag for alle de nye stortingsrepresentantene.

– Bunaden er jo veldig fin, men den har jeg hatt på meg på Stortinget, som tross alt er en finere plass enn Slottet, sier hun lurt.

Feirer ny stortingsperiode

Det er nemlig ikke til å legge skjul på at partiet Rødt ikke er de største entusiastene for kongehuset.

Det står også ganske tydelig skrevet på nettsiden deres hvor det heter at: «Privilegier og makt skal ikke gå i arv. Rødt vil avskaffe monarkiet og heller innføre republikk.»

– Det er jo andre partier som for så vidt òg er kritiske til kongehuset. Men nå er jo først og fremst middagen en del av den konstitusjonelle tradisjonen og feiringen av en ny stortingsperiode, forteller hun.

– Du tror ikke du får tyn av velgerne for at du er her?

– Nei, jeg tror velgerne er stolte og glade for at vi tar den posisjonen vi har fått.

PYNTER SEG: Sofie Marhaug stilte i rosa kjole for anledningen. Over den hadde hun naturligvis en rød kåpe. Foto: Petter Sørum Johansen / TV 2

Over sperregrensen

Marhaug har all grunn til å feire torsdag kveld. Rødt har for første gang kommet over sperregrensen.

Ved denne stortingsperioden har Rødt hele åtte representanter på Stortinget.

– Det er en bragd og noe jeg er utrolig stolt av. Så får bare kongen og dronningen leve med det, på samme måte som jeg skal leve med dem, sier hun.

Ikke første gang

Men selv om Marhaug og partiet Rødt er motstandere av monarkiet, la hun ikke skjul på at hun så frem til middagen.

Og det var kanskje en person hun gledet seg litt ekstra til å se.

MØTTE DRONNINGEN: Sofie Marhaug møtte dronningen allerede som seksåring i 1996. Foto: Petter Sørum-Johansen

– Jeg har jo møtt dronningen før. Da var jeg bare seks år, og fikk i oppgave å gi henne blomster under åpningen av festspillene.

– Noen får jo en ekstra hilsen av dronningen etter middagen, er du blant disse?

– Ja, jeg har vunnet i lotteri. Det blir kjekt det, sier hun.