Girl in Red: – Rart at folk ser på meg som et forbilde

SKAVLAN (TV 2): Stjerneskuddet Girl in Red er usikker på om hun er et godt forbilde: – Alle føkker opp, liksom.

Marie Ulven Ringheim (22), bedre kjent som Girl in Red, har i løpet av de siste tre årene blitt en av Norges største popartister.

Musikken til Horten-jenta har blitt strømmet mer enn én milliard ganger, hun har turnért verden rundt, og tidligere i år vant hun Spellemannprisen for årets internasjonale suksess.

«DET HAR BARE BLITT SÅNN»: Marie «Girl in Red» Ulven Ringheim har ingen god forklaring på hvorfor hun har blitt et forbilde i skeive miljøer. Foto: Pernilla Thelaus

På toppen av alt dette har Marie, som er åpent homofil, også blitt en rollefigur i skeive miljøer.

– Det har bare blitt sånn, sier hun i lørdagens Skavlan på TV 2.

– Jeg har bare vært meg selv og sunget om min virkelighetsopplevelse, som tilfeldigvis er en skeiv opplevelse. I perioder har det vært rart at folk ser på meg som et forbilde, om det så er bare innenfor skeiv kjærlighet eller mental helse. Men nå synes jeg egentlig det er veldig fint, sier hun i programmet.

Lå fyllesjuk mens familien vasket

Marie, som nylig ga ut debutplaten «If I Could Make It Go Quiet», mener hun selv ikke alltid er det beste forbildet man kan ha.

Nylig kjøpte hun sin første leilighet, og hun fikk hele familien til å reise fra Horten til Oslo for å hjelpe til med å vaske ut av sin gamle leilighet. Men selv var hun ikke i stand til å være med på utvaskingen, takket være en fuktig aften dagen i forveien.

– Jeg lå nyforelsket i senga med min nye kjæreste, jævlig fyllesjuk til langt utpå dagen, mens hele familien vasket ut av leiligheten som jeg flyttet ut av, sier hun og ler.

Hun deler historien som en påminner om at forbilder bare er mennesker, de også.

– Jeg er ikke redd for å gjøre feil, fordi alle gjør feil. Kulturen nå til dags er veldig «alt eller ingenting». Man gjør noe dumt, og hele ditt vesen blir til et dårlig vesen. Så hvis alle fikk vite at jeg ikke var med på utvasking av leiligheten min, så ville nok noen si «herregud, du er en dårlig person». Men, alle føkker opp, liksom.

Kontakt med fansen

Marie – som har fått skryt av Taylor Swift og som skal være oppvarmingsartist for for Billie Eilish neste år – bryr seg veldig om fansen sin.



Da karrieren hennes begynte å ta av, ønsket hun å svare på alle brev og henvendelser hun fikk, men hennes stadig økende popularitet har gjort det umulig for henne.

– Jeg hadde lyst til å svare på alle meldinger og ta stilling til hvert individ, men etter hvert så innså jeg at det går ikke. Det å ha veldig direkte kontakt med fans, funker ikke i praksis, sier Marie «Girl in Red» Ulven Ringheim i Skavlan.

