Rå og troverdig actionheltinne i «Nordsjøen»

«Nordsjøen» er actionfull med én gang. En oljerigg har gått ned, og Sofia (Kristine Kujath Thorp) og kollegaen Arthur (Rolf Kristian Larsen) blir henta inn med sin undervannsrobot for å finne overlevende. Vi går glipp av spenningen med oljeriggen som kollapser, men det er overraskende spennende med undervannsroboten som undersøker den første ulykken.

Deretter tar filmen seg akkurat passe tid til at vi blir litt kjent med rollefigurene, slik at når de selv kastes ut i katastrofe på katastrofe, heier vi på dem og vil at de skal lykkes.

NORDSJØEN: Actionheltinnen Sofia (Kristine Kujath Thorp) og kollega Arthur (Rolf Kristian Larsen). Foto: Fantefilm/Nordisk Film Distribusjon

Spenning på flere plan

Det er spenning på det nære planet der vi følger Sofia som kjemper for å redde sin elskede som er stranda på en plattform. Samtidig klarer «Nordsjøen» å lage spenning med det store bildet.

Det viser seg at den første plattformkollapsen bare er starten på en langt mer omfattende og gigantisk katastrofe, økonomisk og ikke minst miljømessig. Fra kontrollrommet blinker skjermene rødt og politiske beslutninger må tas, som fører til nye utfordringer for hovedpersonene.

Det er overraskende lite politisk friksjon og diskusjon rundt natur versus profitt-temaet, og det kunne giret opp filmen et par hakk med en skurk eller to, men «Nordsjøen» prioriterer nok her sannsynlighetsgrad framfor spenning.

Heltinne som overbeviser

Kristine Kujath Thorp har tidligere vist og overbevist som vimsete og rotete i «Ninjababy», en rolle som ga henne en Amanda for beste skuespiller.

Hun er like troverdig som besluttsom og smart actionheltinne. Sofia er en person vi tror på, og Kujath Thorp klarer å være både tøff og sårbar på samme tid.

NORDSJØEN: Oljerigger i brann i katastrofefilmen «Nordsjøen». Foto: Fantefilm/Nordisk Film Distribusjon

Norsk katastrofefilm på mindre budsjett

Det er også gøy at det klines til med en norsk katastrofefilm. Og selv om ressursene er minimale i forhold til de store Hollywood-produksjonene, så er det digitale på stell. Eksplosjonene ser fete ut og gigantiske oljerigger knekker som fyrstikker av sterke naturkrefter.

Dette er den tredje katastrofefilmen fra Fantefilm og den andre fra regissør John Andreas Andersen. Både i «Bølgen» og «Skjelvet» bygger historien på hendelser som kanskje muligens også kunne skjedd i virkeligheten. Det samme gjelder her.



Hvorvidt det faktisk kunne skjedd er jeg usikker på, men det framstår som nok troverdig til at jeg kjøper historien og hendelsesrekkene.

Oljerigg er perfekt action-setting

Å lage actionfilm fra en oljerigg er dessuten veldig god idé, for her er det mange skrekk-elementer å spille på: Klaustrofobi, vann og utilgjengelighet.



Dessuten er det grandiost og røft miljø, med store byggverk som samtidig knirker godt. Regissør John Andreas Andersen klarer å lage troverdig spenning gjennom nesten hele filmen.



Litt forutsigbar, men stort sett troverdig og med overbevisende eksplosjoner og en steintøff actionheltinne.

Terningkast 5