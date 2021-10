Norges EM-gruppe for 2022 er klar

De norske fotballjentene møter vertsnasjonen England i kamp nummer to.

Norge var 2. seedet i trekningen, og var dermed nødt til å trekke en av Europas virkelig store kanoner i gruppespillet.

Norge havnet i gruppe A, og skal møte England, Østerrike og Nord-Irland.

– Vi vet alle hvor stort fotball er i England, så det kommer til å bli veldig kult å møte de. Jeg tror kanskje vi havnet i den beste gruppen vi kunne, sier Norges Maren Mjelde til TV 2 etter trekningen.

– Dette tror jeg vi kan være godt fornøyd med. Jeg har stor tro på at Norge kan gå videre fra denne gruppa, sier tidligere landslagsspiller Ingrid Moe Wold.

Mesterskapet som arrangeres i England skulle opprinnelig blitt spilt i sommer, men ble flyttet ett år frem i tid på grunn av koronapandemien.

— Jeg tenker det var en bra trekning, om man ser på ranking og slikt. Så er det jo bare gode lag med i turneringen. Jeg ville slippe Danmark, utenom det hadde jeg ikke noe preferanser, sier landslagssjef Martin Sjögren til TV 2.

Vertsnasjonen England åpner mesterskapet mot Østerrike 6. juli på Old Trafford, mens finalen spilles på Wembley 31. juli.

For tredje mesterskap på rad havnet Norge i samme gruppe som vertsnasjonen.

– Det var vel ingen bombe at vi fikk vertsnasjonen. Det begynner å bli en gjenganger, ler Mjelde til TV 2, som er glad for å slippe å møte England på Old Trafford i åpningskampen.

— Nå har vi møtt vertsnasjonen i de to foregående mesterskapene, så hvorfor ikke gjøre det igjen. Man får ikke gjort så mye med det, sier Martin Sjögren med et smil.

Norge møter Nord-Irland i åpningskampen 7. juli, England 11. juli og Østerrike 15. juli. De to beste i gruppa går videre til kvartfinale og møter der lag fra gruppa med Tyskland, Danmark, Spania og Finland.

Norge skal spille alle sine kamper på den engelske sørkysten.

– Det blir artig uansett. Det er så mange gode lag nå at det er fordeler og ulemper med alle, men det hadde vært kult med England. Jeg skal si det, svarte Guro Reiten før trekningen på TV 2s spørsmål om potensielle drømmemotstandere i innledende runder.

Disse møtes i gruppespillet:

Gruppe A: England, Norge, Østerrike og Nord-Irland.

Gruppe B: Tyskland, Danmark, Spania og Finland.

Gruppe C: Nederland, Sverige, Russland og Sveits.

Gruppe D: Frankrike, Italia, Belgia og Island.

Saken oppdateres!