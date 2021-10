DumDum Boys: – Vi håper at folk ikke har sett for mye Netflix

Det norske konsertpublikummet gleder seg over gjenåpning, og det månedlige billettsalget er på samme nivå som i 2019, som var et godt år for Ticketmaster.

Forventningsfulle

DumDum Boys er et band som mange fans nå gleder seg til å se på scenen. Bandet har turnert Norge rundt i over 40 år og spilt over tusen konserter. Nå rett etter pandemien er de svært forventningsfulle til å treffe fansen igjen, og håper de kommer seg opp fra tv-stolen og foran scenen.

VOKALISTEN: Prepple Houmb stråler på scenen i Horten dagen før turnéstart. Foto: Pål Martin Rossing/TV 2

– Jeg håper at folk ikke har sittet og sett altfor mye på Netflix, med altfor god samvittighet og synes at det er helt ok. Vi håper at det slipper taket i folk og at de kommer på konsert, sier gitarist og låtskriver Kjartan Kristiansen til TV 2.

Spilleglede

Spillegleden er på topp hos DumDum Boys, og de har allerede solgt ut mange av sine konserter til deres etterlengtede turné denne høsten.

Samholdet i bandet har alltid vært unikt, både i onde og gode dager.

– Jeg er veldig glad i gutta og å spille sammen med dem. Jeg har spilt med mange andre folk, men det er noe spesielt med DumDum Boys. Det er vanskelig å beskrive forholdet vårt, men unikt er det, forteller Kjartan.

Knallhard justis i bandet

Som en av de aller største i norsk rock er bandet dypt forankret i den norske folkesjela. Prepple, Kjartan og gjengen viser fortsatt fandenivoldskhet, spilleglede og trøkk på scenen.

GITARISTEN: Kjartan Kristiansen rocker scenen på karrakteristisk vis. Foto: Pål Martin Rossing/TV 2

Alle de fire bandmedlemmene er svært karakteristiske på forskjellig vis. Prepple leverer varene bak mikrofonen, Sola er uslitelig i bakgrunnen, Kjartan tryller med ord og Aslak trakterer stødig bassgitaren.

ENHJØRNING: Prepple øver før turnéstart. Foto: Pål Martin Rossing/TV 2

– Vi har veldig knallhard justis i bandet. Alle sammen er seg selv nok, og det er bestandig de samme som forsvinner, men de kommer alltid tilbake. Vi trenger ikke ha en sersjant eller befal. Det er flat struktur i bandet, men vi velger å høre på de som organiserer bra, forteller Kjartan.

De fire store

DumDum Boys fra Trondheim regnes som et av de fire store i norsk rock på 1980-tallet, sammen med deLillos, Jokke & Valentinerne og Raga Rockers. Bandet ble i 1979 dannet under navnet Wannskrækk og var i starten et punkband.

Til tross for over 40 år på scenen er de fortsatt udmyke til jobben de gjør.

– Du er aldri bedre enn siste konserten du spilte. Vi er veldig forventningsfulle før vi skal spille. Det er ikke så farlig, og publikummet er vennlig innstilt, så alt ligger til rette for at det går greit, sier Kjartan.