Atle Pettersen realiserer drømmen: – Den ultimate utfordring

Mye har skjedd siden «Jersey Boys»-musikalen ble annonsert første gang for 1,5 år siden.

Da koronapandemien kom, satte den en full stopper for premieren og kulturlivet.

– Jeg følte at det var en riktig avgjørelse, men det var en kjempeskuffelse, sier skuespiller Mathias Luppichini, som spiller Tommy DeVito i musikalen, til God kveld Norge.

Drømmerollen korona-utsatt

Artist Atle Pettersen, som spiller Frankie Valli, har visst om showet helt siden 2013 og skrev kontrakt for rollen sin allerede i 2017.

Først åtte år senere får han gjennomføre showet, ettersom musikalen endelig har fått en ny premieredato 27. januar neste år.

– Dette har jeg ventet på ekstremt lenge, forteller Pettersen, og fortsetter:

– Men vi fant ut at det beste var å vente til vi kunne gjøre det hundre prosent, med forhåpentligvis fulle saler og ikke noe pleksiglass på scenen.

Pettersen beskriver rollen som Frankie Valli som en drømmerolle og mener det er mye i rollen som passer han bra.

– Denne rollen har et potensial for meg til å bli noe av det beste jeg har fått til.

Artisten forklarer at han må synge med en helt annen sound enn hva han er vant til fra før.

– Det krever en stemme av stål og er den ultimate utfordringen for meg.

– Store sko å fylle

TRAKK SEG: Nicolay Ramm (fremst i bildet) og Sindre Postholm (høyre) var tidligere en del av Jersey Boys. Her sammen med Atle Pettersen og Mathias Luppichini som fortsatt er en del av musikalen. Foto: Line Haus/TV 2

Før koronapandemien endret hverdagen til hele verden, annonserte «Jersey Boys» at komiker Nicolay Ramm og skuespiller Sindre Postholm skulle stå på scenen sammen med Pettersen og Luppichini.

Gjennom koronapandemien har Ramm og Postholm trukket seg fra showet, og det åpnet seg en mulighet for nykommerne Thomas Stokke og Alexander Langset.

De forteller God kveld Norge at de er takknemlig for å ha fått muligheten til å bli med i en så stor musikal som «Jersey Boys».

– Det er to utrolig store sko å fylle, men det føles veldig kult å ha fått sjansen, sier Langset.

Stokke tror at han ikke hadde fått muligheten hadde det ikke vært for koronapandemien.

– Tusen takk, korona, spøker han og legger til at han er «superhappy» for rollen.

«Jersey Boys» er en prisvinnende musikal, og Pettersen forteller at nordmenn flest ikke kjenner så godt til bandet som står bak en rekke kjente låter de fleste kan teksten til.

– Idet man sier Frankie Valli and the Four Seasons tenker folk sånn: «De har jeg aldri hørt om.» Så synger man: «I love you Baby» og så tenker folk: «Åja, den ja!», sier Pettersen.

– Det blir ganske gøy å vise Norge at det ikke er Madcon som har låta «Beggin'», slenger Langset til og ler.

Spent på papparollen

Artist Pettersen forteller at han kjenner seg igjen i noen av problemstillingene i musikalen.

Han drar opp eksempler som det å spille i band, og at det kan oppstå konflikter ettersom alle vil bli hørt, og at man er mye borte på reise og ikke så ofte hjemme som man burde.

Pettersen blir snart pappa og håper han kan være mer hjemme når datteren har kommet til verden.

– Til forskjell fra Frankie Valli, så jobber jeg bare i Norge. Jeg skal prøve å komme hjem så ofte jeg kan, og kommer nok til å gjøre det mer når pappalivet kicker inn, forteller han.

Artisten tror det er vanskelig å forberede seg til papparollen, men ser frem til å få en ekte papparelasjon og kjenne på pappafølelsene.

– Jeg gleder meg ekstremt mye til å bli pappa, smiler han.

Pettersen synes heller ikke at det gjør noe dersom hans barn ønsker å følge i hans fotspor og stå på scenen.

– Jeg tenker at det er gøy hvis hun blir interessert i musikk. Da vil jeg bidra med det jeg kan, men det viktigste er at hun finner ut hva slags interesser hun har, sier den kommende faren.