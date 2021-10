Klar beskjed fra Nakstad: – Vi må skjerpe oss litt alle sammen

Selv om forkjølelsen du går og bærer på ikke er covid-19, må du holde deg hjemme til du er frisk.

Det er det klare rådet fra assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

I Tromsø melder smittesporerne at mange personer har gått på jobb og skole med symptomer før de testet seg. Symptomene viste seg å være covid-19.

Nakstad sier at det er viktig at folk nå i høst og vinter er ekstra påpasselige med å være hjemme når man merker at man er syk.

– Våkner du med litt sår hals, litt feber eller ikke føler deg helt i form, er det bedre at du holder deg hjemme og tar en test for å sjekke hva det er. Uansett om det er covid-19, influensa eller forkjølelse, bør du holde deg hjemme til du er frisk, sier den assisterende helsedirektøren til TV 2.

Lite pålitelige

– Hvis du er helt vanlig forkjølet: Er det da greit å gå på jobb eller skole?

– Det er vanskelig å skille mellom forkjølelse og covid-19-smitte. Disse selvtestene er heller ikke helt pålitelige. Test deg også hos kommunens teststasjon, slik at man får en PCR-analyse, råder Nakstad.

Ved å teste seg hos kommunen, havner testen i den offentlige koronastatistikken. På den måten får helsemyndighetene bedre oversikt over smitten i landet. Hvis testen er positiv, kan den bli analysert for å sjekke hva slags virusvariant det er.

Onsdag uttalte Nakstad til TV 2 at det er store mørketall i koronastatistikken ettersom det er få som tar PCR-test.

Nakstad sier det lønner seg i lengden at man tar forholdsregler på skoler og arbeidsplasser, for da blir det totale sykefraværet lavt.

– Det er vanskelig for arbeidsgivere å se i det korte perspektivet. Man reagerer vanligvis på at én ansatt blir syk, men det blir et større problem hvis åtte personer blir syke fordi den første gikk på jobb likevel, sier han.

– Må skjerpe oss

En av grunnene til at Tromsø kommune innfører råd om bruk av munnbind, en meter avstand til andre, mer bruk av hjemmekontor og færre nærkontakter, er fordi helsetjenestene deres er under press.

– Vi ser at smitten øker, og setter nye smitterekorder hver dag. Smittesporerne våre kommer med mange historier om folk som har vært på jobb med symptomer dagen før de har testet positivt. Det må vi forsøke å unngå, sier smittevernoverlege Trond Brattland i Tromsø til TV 2.

Mange ansatte i kommunen er syke, noe som gjør at enkelte etater har høyt sykefravær, flere tester seg og mange er innlagt på Universitetssykehus Nord-Norge.

– De nye tiltakene vi kommer med er i første omgang anbefalinger, så får vi se hvordan smitten utvikler seg, og om det blir nødvendig med mer inngripende tiltak, sier Brattland.

Brattland sier også at de for øyeblikket har høyt sykefravær i kommunen, og at de derfor sliter med bemanningen enkelte steder.

– Vi har også nå funnet en ny mutasjon i undergruppen under Delta. Det er første gangen dette er oppdaget i Norge. Det er ikke noe som tilsier at denne varianten er mer smittsom, men vi følger situasjonen, sier smittevernoverlegen.

For å unngå at mange blir syk samtidig, mener Nakstad at må ta forholdsregler.

DIREKTØR: Nina Melsom i NHO. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Det er viktig at folk passer på disse enkle kjørereglene og skjerper oss litt alle sammen, fordi vi vet det er veldig effektivt, sier Nakstad.

Bedriftene bekymret

Under pandemien har arbeidsgivere fått refundert sykepenger for dag 4-16 når sykefraværet skyldes koronavirus. Ordningen ble avviklet 1. oktober.

Direktør Nina Melsom for arbeidsliv i NHO skriver i en e-post til TV 2 at arbeidsgiverne er spente på vinteren.

– Går vi inn i en ny smittebølge, og en situasjon det er mye forkjølelse, er selvsagt bedriftene bekymret. Partene i arbeidslivet har tatt dette opp med ny arbeidsminister for å finne hensiktsmessige løsninger som ivaretar både arbeidstaker og arbeidsgiver, skriver Melsom.