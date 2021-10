Snabba Cash-stjernen deltok i Sveriges verste bankran: – Jeg ville gjøre noe farlig

Den bosnisk-svenske skuespilleren Dragomir Mrsic (52) – kjent som gangsteren Mrado i Snabba Cash-filmene og for sin rolle i Tom Cruise-filmen «Edge of Tomorrow» – har en fortid man skulle tro var hentet fra en film.

På begynnelsen av 90-tallet var Dragomir nemlig bankraner, og i lørdagens Skavlan forteller han om sin kriminelle løpebane – og deltakelse i det største bankranet i Sveriges historie.

– Jeg tok en dum omvei og rettet energien min i feil retning. Og jeg var i den banen i mange år.

Bestemte seg for å bli kriminell

Dragomir ble født i Bosnia, men flyttet til Stockholm da han var under ett år gammel. Han vokste opp i en familie med lite penger, og i slutten av tenårene ble han lei av å ha dårlig økonomi. Han tok derfor et bevisst et valg om å bli kriminell, og allerede fra starten tenkte han stort.

– Jeg begynte å rane verditransporter og banker, fordi jeg kunne like gjerne gjøre det stort, forteller han i Skavlan.

Gjennomførte Sveriges største bankran noensinne

I 1990 begynte Dragomir og to jevngamle venner å planlegge et ran av en verditransport i garasjekjelleren til Götabanken i Stockholm. De planla kuppet ned til minste detalj. Tidspunkt, metode, fluktrute – ingenting ble overlatt til tilfeldighetene. Dragomir tok på seg oppgaven som fluktbilsjåfør, mens hans to venner skulle utføre selve ranet.

– Jeg ville gjøre noe farlig. Det er som å hoppe i fallskjerm eller noe sånt. Det kommer til å skje noe som jeg skjønner at ikke er bra, men som kanskje kan lede til noe bra, sier han.

Mandag 5. november 1990 gjennomførte de ranet i Sveriges hovedstad. Dragomir husker dagen godt, og forteller at han var engstelig mens han satt i bilen og ventet ved inngangsporten til bankens parkeringsgarasje.

– Jeg satt der og var veldig nervøs. Veldig redd. Jeg skalv nesten. Men jeg pustet dypt og forsøkte å holde meg rolig.

Han så deretter verditransportbilen, full av kontanter og verdipapirer, kjøre inn bankens garasjeport, vel vitende om at hans to kompiser, utkledd som bygningsarbeidere, sto klare til angrep nede i kjelleren.

UNG BANKRANER: Dragomir Mrsic var bare 21 år gammel da han var med på Sveriges største bankran. Foto: Pernilla Thelaus

– Jeg meldte fra til dem på walkie-talkien og sa at verditransporten kommer nå.

Han la seg på hjul bak verditransporten og fikk sneket seg inn før portene lukket seg bak ham. Da verditransporten parkerte, ble vekterne overfalt og satt ut av spill av Dragomirs venner.

Dragomir sto ved fluktbilen og observerte det hele på noen meters avstand.

– Det føltes som kaos i hele kroppen, men jeg forsøkte å kontrollere meg selv. De kom løpende og kastet inn penger, esker og en tung bag som veide 15-20 kilo.

Flukten var nøye planlagt. I stedet for å kjøre ut av parkeringsgarasjen, valgte de en mindre forutsigbar rute.

– Vi kjørte 100-150 meter videre inn i garasjen og gjemte oss, slik at politiet skulle tro at vi hadde kjørt ut av parkeringshuset.

Deretter skiftet de klær. Klærne de hadde benyttet under ranet, la de igjen i garasjen. Dette skulle senere vise seg å være en enorm tabbe av tyvene.

– DNA-testing fantes ikke på den tiden. Vi trodde vi var smarte som la igjen klærne, men det viste seg at det ikke var så smart, sier Dragomir.

Stjal verdipapirer verdt mer enn 900 millioner kroner

De bar ransutbyttet ut av garasjen og inn i en annen fluktbil som sto parkert i en nærliggende gate. De kjørte så til en leilighet hvor de fordelte pengene.

Mens de beundret hva de hadde stjålet, tok de en nærmere kikk på den tunge, mystiske baggen. Den viste seg å være full av verdipapirer, nærmere bestemt statsobligasjoner.

Det varierer fra kilde til kilde om nøyaktig hvor mye verdier de stjal denne dagen, men ifølge Dragomir var det snakk om cirka én million svenske kroner i kontanter, og verdipapirer verdt ufattelige 930 millioner.

Verdipapirene ble gjemt inntil de visste hva de skulle gjøre med dem. Kontantene fikk derimot bein å gå på, og Dragomir la ut på en jorden rundt-reise, hvor han blant annet besøkte USA og Brasil.

Han hevder at verdipapirene, som de gjemte unna etter ranet, senere ble solgt.

– Vi solgte dem for ti prosent av verdiene. Så noe som var verdt 20 millioner, fikk vi to millioner for. Det gikk an å bruke dem. Det har blitt skrevet at de ble sperret, men det stemmer ikke, påstår han.

Arrestasjon og fengsel

SATT I FENGSEL: Dragomir Mrsic ble arrestert tre år etter ranet, og måtte sone to år og fire måneder i fengsel. Foto: Pernilla Thelaus

Det skulle gå tre år før Dragomir ble arrestert for ranet.

I 1993 ble en av Dragomirs ranskompiser, Liam Nordberg, arrestert for et annet bankran. Innen den tid hadde DNA-testing kommet på banen, og politiet fikk en match da de testet Nordbergs DNA med alt av DNA som ble funnet på klærne politiet fant tre år tidligere i Götabanken-garasjen.

DNA-funnet førte til at ranstrioen ble arrestert og dømt for ranet. Dragomir ble dømt til tre år og seks måneders fengsel, og sonet to år og fire måneder.

Tiden i fengsel ga Dragomir, som i dag er gift og far til to barn, tid til å reflektere over sine veivalg i livet.

– Da fikk jeg tid til å komme meg bort. Tid til å reflektere. Tid til å gå inn i meg selv og begynne virkelig å forstå at kriminalitet bare leder til død eller katastrofe. Det finnes filmer hvor man ser det går bra, men det er bare bullshit. Det går til helvete, sier Dragomir Mrsic i Skavlan.

