Ford Sierra er på mange måter et like stort symbol på 80-tallet som hvite tennissokker, hockeyhår og rosa magebelte. Gatene var rett og slett pepret fulle av disse familiebilene til Ford.

Det var dessuten ikke bare på vanlig vei de gjorde seg bemerket. Ford brukte en spesialutgave av Sierra til å sette seg selv tilbake på racingkartet, etter at suksessen med GT40 i Le Mans hadde blåst over.

Sierra RS500 var navnet på bilen som skulle sørge for at Ford igjen ble et merke man hadde respekt for i motorsport.

Og suksessen ble større enn selv de mest optimistiske kunne forestille seg.

Produksjonen var sterkt begrenset. Kun 500 ble bygget. Alle i England, og med rattet på "feil" side.

Men nesten 40 år etter at den siste rullet ut av fabrikken, er det duket for et comeback som vil gi mange bilentusiaster vann i munnen.

Billig fornøyelse, blir det imidlertid ikke ...

Tre slike biler skal bygges. Vi er ikke et øyeblikk i tvil om at hver eneste blir solgt på kort tid – selv om prisen er stiv.

Suveren

Før vi går videre, koster vi på oss å ta med litt om hvilken posisjon denne bilen sikret seg i racing. RS500 var nemlig i en egen klasse.

Den deltok blant annet i World Touring Car Championship (WTCC). Her var RS500 så suveren at man valgte å avlyse hele mesterskapet i flere år.

Da kastet Ford seg inn i European Touring Car Championship (ETCC) i stedet. I 1988 vant Ford åtte av elleve løp. Ren Therese Johaug-dominans, og vel så det. Også her endte man opp med å avslutte hele mesterskapet. Det skulle ta 15 år før man åpnet opp igjen.

Dette er bare to eksempler. Det finnes flere. RS500 var rett og slett så rask og overlegen, at det var ikke morsomt en gang (for andre enn Ford, da)!

Cosworth var biltyvenes favoritt

Vingebiler er tøft. Sierra RS500 er en av de legendariske modellene i dette segmentet.

Bygges i England

Og med den historikken som bakteppe, er det ikke vanskelig å forstå at mange jubler som besatt av at det nå er duket for comeback. Det er selvsagt et britisk selskap som står bak – nemlig CNC Motorsport AWS. De har slått seg sammen med racingsjåfør og bilbygger Andy Rouse.

Sammen skal de lage tre helt unike og nye RS500-eksemplarer. Alle skal bygges på originale Sierra-karosserier.

Det første eksemplaret blir ferdig allerede tidlig neste år. Utgangspunktet for akkurat den er faktisk et ubrukt racingkarosseri fra 80-tallet.

Med unntak av vingen og spoileren, ser den rimelig anonym ut bakfra.

Her sparer du rundt 400.000 kroner på 0,1 sekund

Klar fra racing

Bilene skal klargjøres for å kunne delta i historiske motorsport-løp og bygges som Gruppe A-biler, med de originale tegningene og data.

Hver bil får en nybygd 2-liters RS500-motor, bygget etter å ha konferert med ingen ringere enn Vic Drake. Drake er en av dem som har bygget motorene i de originale RS500-bilene. Han står bak over 100 av disse.

Effekten blir på hele 575 hestekrefter – og motoren kobles til en manuell Getrag girkasse. Det høres jo riktig så morsomt ut!

Alle bilene leveres med hvit lakk – men kan dekoreres med ulike racing-dekor etter ønske.

Alle bilene er hvite. Men du kan få racing-dekor etter eget ønske.

Signaturen gjør denne Forden enda mer unik!

Og til slutt ... prisen!

Alt vel så langt. Hva så med pris? Vi kan jo starte med å si at en original og pen RS500 gjerne går for rundt millionen.

De tre eksklusive eksemplarene som nå skal bygges, blir betydelig mer kostbare enn som så. Faktisk omtrent det dobbelte. Over to millioner kroner bør du nok sette av, om du skal sikre deg en av disse.

Om det er utenfor budsjettet kan vi jo ta med at i Norge ligger det i skrivende stund ti Sierra til salgs. Av disse er det en 1986 RS Cosworth – med RS500-look. Den er totalrenovert og har en prisantydning på 571.00 kroner.

Video: Her snakker vi en annen 80-tallshelt:

Her kjører vi en Volvo til 25 millioner