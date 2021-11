Reklamerte for inngrep uten komplikasjoner – nå advarer Johanne Nordeng etter mareritt

Johanne Nordeng (24) hevder at hun følte seg presset til å ta trådløft, og sliter fortsatt med hodepine et halvt år etter behandlingen.

I sommer bestilte Influenser og tidligere Ex on the Beach-deltaker Johanne Nordeng en time hos Beauty Medical i Oslo. Hun skulle ta fillers i leppene og trådløft.

Ifølge nettsiden til Beauty Medical er trådløft en «mini facelift» uten kirurgi. Metoden skal angivelig stramme opp slapp hud og gi ansiktet et friskere og glattere utseende, ved hjelp av tråder under huden.

Selskapet reklamerte for at dette skulle skje på en trygg og enkel måte med lokalbedøvelse, uten birvirkninger. Nordeng mener hun opplevde det motsatte.

TV-PROFIL: Nordeng er blant annet kjent fra «Ex on the Beach» Foto: Pressebilde/Discovery

Angret seg

Da den planlagte timen nærmet seg, sier Nordeng at hun hadde ombestemt seg. Hun ville ikke gjennomføre behandlingen likevel.

– Jeg tenkte at jeg ikke trengte det, og at det var dyrt. Over 24 timer før jeg skulle ha timen, så kontaktet jeg klinikken for å avbestille, forteller hun og fortsetter:

– De svarte at de har 48 timers avbestillingsfrist, og at timen måtte betales i sin helhet, selv om jeg ikke møtte opp, forteller Nordeng.

Etter at hun fikk beskjed om at timen måtte betales i sin helhet, som for hennes del betød 20.000 kroner, løy hun på seg sykdom.

– Jeg følte jeg måtte lyve å si at jeg var syk, fordi det ikke var grunn nok at jeg ikke ville ta det. Men det kan jeg ta på min kappe, selvfølgelig. Jeg skulle vært ærlig, så hadde saken kanskje vært annerledes, sier Nordeng.

– Må vel bare komme da

Foto: Privat/Skjermdump.

I en melding God kveld Norge har fått innsyn i, skrev Beauty Medical følgende:

«Hei Johanne. Vi har 48 timer avbestillingsfrist, da det blir satt av 2 timer i bookingen som da blir låst til deg. Egentlig fakturerer vi da timen i sin helhet, men kan gjøre et unntak dersom vi flytter timen innen en uke. Da kommer det kun et gebyr på 595,- hører fra deg hvilken dag som måtte passe.»

I en annen melding til Beauty Medical, skriver Nordeng at hun ikke kunne komme fordi typen hennes hadde skadet seg. Hun skriver også at hun ikke har fått informasjon om at timen faktureres i sin helhet.

Foto: Privat/Skjermdump.

Beauty Medical svarer da at hun har fått ordrebekreftelse på mail. Nordeng svarer: «Må vel bare komme da».

Beauty Medical svarer følgende:

«Det er det aller beste hvis du kan det, for å unngå gebyrer. Vi kan som sagt være greie å sette opp en time om en ukes tid, men dersom du ikke møter til den vil du da bli fakturert for begge timene i sin helhet. Beklager, men vi må nesten ha det sånn da vi taper utrolig mye penger når en pasient ikke kan komme likevel på så kort varsel. Vi står med sykepleier og lege på jobb uten pasient. Du forstår sikkert.»

– Følte meg presset

Siden Nordeng uansett måtte betale full pris, valgte hun å gjennomføre behandlingen.

– Da følte jeg meg presset til å ta det, siden jeg uansett måtte betale for det, sier hun.

– Jeg begynte å tenke på unge jenter som i utgangspunktet ikke har råd, men som kanskje havner i samme situasjon som meg. Og som kanskje føler seg presset til å ta en behandling, fordi de uansett må betale, forteller hun.

– Vi presser ingen

Klinikkeier av Beauty Medical, Sandra Michelle Romano, sier til God kveld Norge at de ikke kan uttale seg i enkeltsaker, på grunn av taushetsplikt og pasientsikkerhet. Men skriver følgende i en e-post:

– Vi presser ingen til å gjøre behandling, heller tvert om, vi råder mange til å vente. Særlig de yngre pasientene.

Se hele svaret fra Beauty Medical nederst i saken.

Der skriver de også at det er normal prosedyre å ha 48 timers avbestillingsfrist.

– Grotesk opplevelse

Nordeng hevder også at Beauty Medical ikke informerte godt nok muntlig på forhånd om hvordan behandlingen blir utført, eller hvor dårlig hun faktisk kunne bli.

Hun opplevde behandlingen som svært omfattende.

– Jeg ble sjokkert over hvor stort inngrep det var. Selv om jeg ikke kjente smerte, så brukte de stor makt på å trykke tråder inn på sidene av brynene, opp til 2 til 3 centimeter etter hårfestet, forteller hun.

– Man kjente godt at de dro og brukte makt for å få trådene inn. Det var en ganske grotesk opplevelse, sier hun videre.

Nordeng forteller at hun fikk et skjema der de opplyste om at man kunne få milde smerter i inntil 14 dager, men at hun aldri fikk beskjed om at hun kunne bli så dårlig som det hun ble.

På nettsiden til Beauty Medical står det følgende:

«Bivirkninger og komplikasjoner er svært sjeldne, men du kan oppleve forbigående ubehag som ømhet, blåmerker og litt hevelse i noen dager. I noen få tilfeller kan du også føle små stikk under huden, hodepine, stikk ved anstrengelse men dette vil forsvinne etter noen uker.»

– Uten bivirkninger

Da God kveld Norge sjekket nettsiden til Beauty Medical for å se hva de skriver om trådløft, stod det følgende, i uthevet tekst:

«Naturlige og langvarige resultater uten bivirkninger».

Men lenger ned på nettsiden, ramser klinikken opp flere bivirkninger man kan få etter behandlingen.

Etter at God kveld Norge konfronterte Beauty Medical med dette, har de fjernet denne setningen.

Forbrukertilsynet sier at de ikke har vurdert denne typen markedsføring tidligere, men svarer følgende i en e-post:

– På generelt grunnlag, så er det slik at markedsføringsloven forbyr villedende markedsføring. Gir man uriktige opplysninger i markedsføringen, så vil dette rammes av loven, forteller Nina Elise Dietzel, seksjonssjef i tilsynsavdelingen i Forbrukertilsynet.

ENDRET: Beauty Medical har fjernet denne setningen etter at God kveld Norge tok kontakt med klinikken. Foto: Skjermdump/Beauty Medical. Les mer

Fikk store smerter

Nordeng forteller at hun ikke kjente noe under selve inngrepet. Men idet bedøvelsen forsvant ut av kroppen, kom smertene.

– Da lokalbedøvelsen gikk ut, så begynte jeg å få veldig vondt. Jeg ble syk, fikk feber og ble sengeliggende i en uke, forteller hun.

– Det kan ha sammenheng med at jeg tok fillers i leppene og trådløft på samme dag, men det gikk liksom aldri over. Det gjorde konstant vondt i en måned. Hvis jeg lo eller anstrengte ansiktet, så stakk det i tinningen. Det gjorde kjempevondt, forteller hun videre.

Forklaringen til Beauty Medical ligger som nevnt i sin helhet nederst i artikkelen. Der skriver klinikkeier Sandra Michelle Romano at de alltid er tilgjengelige for kundene sine, med bred telefontid og rask svartid i sosiale medier.

Beauty Medical ber alle pasienter komme på kontroll i etterkant av inngrepet, og sier at de har en plastikkirurg til rådighet til enhver tid.

– Utover dette kan vi ikke ta ansvar for pasienter som ikke kommer tilbake på kontroll, skriver Romano.

Sliter fortsatt med hodepine

Etter en måned ga smertene seg gradvis, og hun gikk fra å ha vondt i hodet hver dag, til rundt 3 til 5 dager i uken.

Nordeng forteller at det går mye bedre med henne i dag. Likevel sliter hun fortsatt med hodepine, og synes det er ubehagelig å tenke på at hun har tråder i tinningen.

– Jeg har fortsatt vondt og sliter med hodepine, og det er snart et halvt år siden. Jeg kjenner at trådene er der, og får ekstra vondt på grunn av de når jeg får hodepine, sier hun.

– Jeg skulle ønske jeg kunne tatt de ut. Det gjør vondt, og jeg har egentlig vært kjemperedd, sier hun videre.

Ifølge nettsiden til Beauty Medical blir trådene liggende i huden i rundt ett år før de løser seg opp i vevet.

Kontaktet klinikken

Nordeng forteller at hun tok kontakt med klinikken flere ganger for å fortelle om smertene i hodet.

Foto: Privat/Skjermdump.

Da hun kontaktet de for å informere om at hun fortsatt hadde vondt, to måneder etter inngrepet, svarte Beauty Medical følgende:

«Dette skjer noen ganger, og er ikke farlig, bare ubehagelig. Du kan prøve å massere trådene litt oppover eventuelt. Det kommer til å bli bedre! Du får komme innom en dag om det ikke blir bedre.»

Advarer andre

Nå fraråder Nordeng andre fra å ta trådløft, og mener det ikke er verdt risikoen.

– Vil du anbefale behandlingen til andre?

– Absolutt ikke. Jeg har lyst til å fraråde andre fra å gjøre det. Det var bare vondt, og flere måneder med hodepine for ingenting. Det er noe jeg aldri skal gjøre igjen, forteller Nordeng.

– Jeg har lenge tenkt at jeg burde ta opp dette med trådløft på Instagram, fordi folk ikke vet hvor stort inngrep det er, forteller hun.

Selv om Nordeng opplevde store smerter, understreker hun at det ikke er sikkert at dette er tilfellet for alle.

– Sannsynligvis skjer ikke dette med alle. Jeg var nok veldig uheldig, men jeg synes ikke det er verdt risikoen, sier hun.

Opplysninger God kveld Norge har innhentet bekrefter langt på vei at dette ikke er en utbredt komplikasjon etter trådløft.

Øystein Solvang, kommunikasjonssjef i Norsk pasientskadeerstatning, sier følgende:

– Jeg har ikke kommet over saker om trådløft etterfulgt av vedvarende hodepine. Vi har gitt medhold i en sak i år til en kvinne som gjennomgikk trådløft og fettsuging. Men der var det fettsugingen som førte til skade – ikke trådløftet.

Har du tips i denne saken? Kontakt oss gjerne på: maiken.brennas@mastiff.no