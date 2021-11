Farmen-Simon om dramaet han opplevde i USA: – «Put your fucking hands up!»

GOD KVELD NORGE (TV 2): Da Simon Tronstad Jacobsen (23) studerte i USA, fikk han et ublidt møte med amerikansk politi.

– Amerika er veldig annerledes fra Norge, sier Simon Tronstad Jacobsen når han gjester God kveld Norge.

Etter videregående dro tromsøværingen over Atlanteren for å studere ved North park University i Chicago, og spille college-basketball. Tronstad Jacobsen var nemlig et stort baskettalent.

Men etter en juleferie i Norge, hadde han en mindre hyggelig opplevelse der borte.

– Jeg kom hjem fra juleferie. Døra vår var ødelagt, og mens jeg går og legger meg så går den opp og står på gløtt, forteller han.

Siden døren står på gløtt, tror naboen at det er innbrudd hos Tronstad Jacobsen, og han varsler politiet. De velger å møte opp mannsterke.

– Jeg våkner til at politiet banker på døra og roper: «Det er politiet! Er det noen her?».

Pistol mot panna

I ørska forstår Tronstad Jacobsen nesten ikke hva som skjer, men han står opp og åpner døra.

– Der står det en politimann og sikter meg midt i panna med en pistol. Han roper: «put your fucking hands up!».

Oversatt til norsk blir han bedt om å få de jævla hendene i været.

– Jeg får opp henda og tror at jeg drømmer, jeg skjønner ingenting, forklarer han, og fortsetter:

– Så kommer det masse politi inn og ransaker leiligheten som om jeg var en kriminell. Det var veldig surrealistisk.

Da politiet fant ut at alt var som det skulle ba de han ha en god dag videre, men han fikk ingen beklagelse.

– Jeg trodde jeg var med i en sinnssyk film, jeg skjønte jo ikke hva som skjedde. Du gjør bare det han ber deg om, sier Farmen-deltageren.

Hans møte med amerikansk politi ble noe voldsomt, men han er glad for at ingen ble skutt.

– Man hører jo skrekkeksempler på at slike ting ikke ender så bra.

FARMEN: Simon har fått god kontakt med Tonje på gården. Foto: Ingebrigt Vibe Lunde

Drøm i oppfyllelse

Utover denne episoden hadde Tronstad Jacobsen tre fantastiske år i USA, hvor han fikk en bachelor i business management, samtidig som han dyrket basketballtalentet.

– Det var en drøm som gikk i oppfyllelse å kunne dra dit og spille basket i USA. Det var noe jeg hadde drømt om siden jeg var liten gutt.

På enkelte arenaer spilte han foran flere tusen på tribunen.

– Jeg føler meg utrolig privilegert som fikk oppleve det. Jeg har egentlig ikke ord. Jeg hadde det helt fantastisk i statene.

Han fikk også smake litt på college-kulturen og alt det innebærer.

– Kulturen er litt som du ser på film, men min hverdag var veldig annerledes siden vi trente 1-3 ganger om dagen. Men de gangene vi hadde fri var det veldig moro å oppleve college-kultur, sier Tronstad Jacobsen, som ikke har lagt basketballen på hylla.

– Jeg er nok dessverre ikke god nok for NBA, men utelukker ikke et comeback her hjemme i Norge, avslutter han.