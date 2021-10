Tengs-siktet fengslet i 12 nye uker

Det er VG som først meldte om saken.

«Retten mener likevel at det er meget sterk sannsynlighet for at siktede har begått drapet han er siktet for» skriver tingretten i kjennelsen, som TV 2 har fått innsyn i.

12 uker er det samme som politiet ba om i torsdagens fengslingsmøte. Politiet varslet i møtet at de tar sikte på å gjennomføre en rettssak mot 51-åringen om ett år, altså i løpet av høsten 2022.

Siktelsen mot mannen, som politiet mener nå er styrket, bygger på et DNA-funn i et blodspor funnet på Birgitte Tengs' strømpebukse.

– Jeg er gjort kjent med resultatet. Kjennelsen kommer til å bli anket, men nærmere begrunnelse for anken må vi komme tilbake til i morgen, sier forsvarer Stian Trones Bråstein til TV 2.

Funn av mutasjon

Under fengslingsmøtet torsdag sa politiadvokat Sondre Johannessen Hauge at nye DNA-svar utelukker siktedes nærmeste familie, og mistankegrunnlaget derfor er styrket.

Rettens administrator spurte under møte politiet om hvor sikkert de mener det nye funnet er.

– Det er funnet en mutasjon på én av markørene til siktede. Det er en av markørene som også var i sporprøven. Den er ulik både far og de to brødrene hans, som med bakgrunn i de sakkyndige rapporter medfører at mutasjonen må ha skjedd mellom far og sikta, svarte Johannessen Hauge.

Nekter straffskyld

FORSVARER: Stian Kristensen forsvarer den siktede 51-åringen. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Den siktede 51-åringen var ikke selv til stede under fengslingsmøtet torsdag, men ble representert av sin forsvarer Stian Kristensen.

Han mener vilkårene for varetektsfengsling ikke er til stede.

– Mistankegrunnlaget er ikke styrket – i alle fall ikke nok – til at vilkåret er oppfylt, sier Kristensen.

Siktede nekter fortsatt straffskyld og enhver befatning med drapet på Birgitte Tengs på Karmøy i 1995.

Forsvareren mener at DNA-bevisene kan ha vært gjenstand for såkalt kontaminering.

Dette ble også gjentatt under torsdagens fengslingsmøte.

– Så langt er det ingenting som tyder på at det foreligger oversmitte eller kontaminering i sporprøven som danner grunnlag for mistanken, sa politiadvokat Johannessen Hauge i retten.

Forsvarer Stian Kristensen mener argumentasjonen ikke holder.

– Kontaminering er en reell problemstilling. Beslaget og måten det ble håndtert på tilfredsstiller ikke dagens krav for å benytte dagens teknologi. Det faktum at politiet 26 år etterpå ikke har klart å finne en kilde til kontaminering, utelukker ikke at det kan ha skjedd, sier forsvareren.