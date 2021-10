Maguire åpner opp til TV 2 etter tøff uke: – Vi er skuffet og såret

Det har stormet rundt Manchester United de siste dagene. Etter 0-5 mot erkerival Liverpool forrige søndag har Ole Gunnar Solskjær og hans mannskap fått så ørene har flagret. Kaptein Harry Maguire mener kritikken er fullt fortjent.

– Alle her er store nok til å akseptere kritikken, men det ingen her som peker på hverandre eller skylder på hverandre. Vi ser på oss selv, og det må vi også gjøre. Jeg har sett på meg selv. Det er jeg sikker på at de andre spillerne har gjort også, for å finne ut hvor de kan forbedre seg for å hjelpe laget framover, sier Maguire til TV 2.

Etter noen dager med rykter om Solskjær-sparking, garderobe-krangler og et splittet Manchester United, møter en alvorstynget Maguire TV 2 til en prat på Carrington torsdag morgen. 28-åringen fra Sheffield legger ikke skjul på at de siste dagene har vært vanskelige.

– Det har vært en vanskelig uke etter det dårlige resultatet i helgen. Vi skuffet oss selv, supporterne og klubben. Bare det å tape en fotballkamp når man spiller for denne klubben gjør vondt. Å tape mot rivalen er ekstra vondt fordi vi vet hvor mye det betyr for supporterne. Det gjør alltid vondt å tape med denne klubben. Da vet man at man gjør noe galt, for kravene og forventingene er man skal vinne kamper når man spiller for Manchester United, sier Maguire og legger til:

– Vi vet at det ikke er akseptabelt å tape på den måten vi gjorde og vi var ikke i nærheten av gode nok. Vi må samle oss og forbedre oss. Vi må se framover, være positive og sørge for at vi står i dette sammen.

Selvkritisk

Siden overgangen fra Leicester sommeren 2019 som gjorde han til verdens dyreste forsvarsspiller, har Maguire vært en av Solskjærs aller mest betrodde menn. Denne sesongen har han imidlertid vært sjef for et forsvar som har sluppet inn 15 mål på ni seriekamper - fem av dem baklengsmålene kom mot Liverpool.

– Vi har snakket mye om det og vi har sett på hver minste detalj. Jeg kommer ikke til å gå inn på hva som har blitt sagt i garderoben, for vi vet alle at det holder seg der. Vi er en fin gruppe som kan ta imot både råd og kritikk. Vi har mange ledere, men vi skylder ikke på noen. Vi presterte ikke godt nok individuelt. I disse store kampene er man avhengig av at de fleste på laget har en god kamp, men de fleste hadde ingen god kamp mot Liverpool. Det er der vi må se på oss selv individuelt og ikke peke på hverandre. Vi står i dette sammen og vi må gå framover sammen, sier United-kapteinen.

MISFORNØYD: Maguire er langt fra fornøyd med sine egne prestasjoner denne sesongen. Foto: Rui Vieira

Han er også den første til å rekke hånda i været og innrømme at hans prestasjoner har vært under pari denne sesongen.

– Jeg har slitt med å finne rytmen. Jeg er min største kritiker, så jeg vet når jeg spiller bra, og når jeg ikke spiller bra så ser jeg alltid etter måter å forbedre meg på. Jeg hadde vært skadefri i lang tid, så fikk jeg en stor skade i ankelen. Jeg kom tilbake og spilte et tøft EM, og jeg har fått noen smeller denne sesongen som har ført til at jeg har slitt med å finne rytmen, sier Maguire og legger til:

– Jeg vet at jeg ikke spiller på det nivået jeg har vist de to foregående sesongene, men jeg jobber hardt og jeg tviler ikke på at jeg vil komme tilbake dit.

Avfeier ryktene

Etter ydmykelsen mot både Liverpool og Leicester har det også versert rykter om samholdet innad i Manchester United-garderoben. Den engelske avisen The Times meldte blant annet at en spiller stilte spørsmål rundt Solskjærs utnevnelse av Maguire som lagets kaptein på et spillermøte denne uken. Selv sier midtstopperen dette om lagets garderobestemning:

– I løpet av de 2,5 årene jeg har vært her så har jeg lagt merke til at når vi taper en fotballkamp er det mye prat. Mesteparten av det er ikke sant. Humøret bærer preg av at vi er skuffet og såret. Vi er fotballspillere som spiller på det høyeste nivået. Vi vet hva kravene er i denne klubben. Vi har mye erfaring, mange ledere og mange folk som sier det de mener, forklarer Maguire, som igjen understreker at mesteparten av det som står skrevet i mediene ikke har rot i virkeligheten.

– Man ser små biter her og der, men man prøver å unngå å lese ting. Når man har hatt et stygt tap mot rivalen, Liverpool, så tror jeg ikke hovedfokuset er å lese saker der man ser disse ryktene. Jeg vet fra min erfaring i denne klubben at når man taper fotballkamper, så er det alltid rykter rundt hva som skjer i garderoben, men mesteparten av det er ikke sant. Vi er en sterk og samlet garderobe. Vi står sammen om dette og vi går videre sammen.

Etter kampen mot Liverpool sa også Maguire tydelig til TV 2 at han står bak Ole Gunnar Solskjær. Nordmannens framtid på Old Trafford har vært det heteste samtaleemnet denne uken, men Manchester United-styret står fortsatt last og brast ved kristiansunderen. Maguire mener Solskjær er en god mann å ha i garderoben når det butter imot.

STØTTER SOLSKJÆR: Maguire er klar på at han står fullt og helt bak manager Ole Gunnar Solskjær. Foto: Phil Noble

– Ja, selvfølgelig. Ole har spilt for denne klubben i mange år og han har vært manager i tre år. Han vet hva som forventes og jeg er sikker på at han kan håndtere opp- og nedturene. Han vet hva som skjer i denne klubben. Det (resultatet mot Liverpool) var selvfølgelig skuffende for ham, men det var skuffende for alle som er involvert i denne klubben. Alle ser på seg selv og hvor de kan forbedre seg, det gjelder også meg. Det er det viktigste, å forbedre seg individuelt og komme sammen som et lag. Vi er sterke gutter med en god lagånd, og vi står sammen. Vi skuffet oss selv på søndag og det vet vi, så vi må forbedre oss, gjentar midtstopperen.

Tror fortsatt på topplassering

Og den forbedringen må komme kjapt dersom United skal ha noe håp om å henge med i toppen av Premier League. Ett poeng på de siste fire ligakampene har sendt de røde djevlene ned på en 7. plass på tabellen, åtte poeng bak serieleder Chelsea. Neste utfordring er Tottenham på fremmed gress på lørdag.

– Det har vært noen vanskelige dager, men vi har analysert det og vært åpne med hverandre. Vi har sett på hva vi kan gjøre og hvor vi kan forbedre oss. Vi fokuserer ikke på motstanderen, vi må fokusere på oss selv og det å levere en prestasjon for supporterne. Vi skuffet fansen på søndag, så vi må dra dit å levere en prestasjon de kan bli stolte av og gi de noe å juble for, sier Maguire.

– Så du lover supporterne en bedre prestasjon enn forrige gang?

– Først må vi love oss selv en bedre prestasjon. Vi må selvfølgelig forbedre oss, det vet vi. Det var ikke i nærheten av bra nok mot Liverpool. En ting som er sikkert er at alle spillerne i garderoben gjør alt de kan denne uken for å sørge for at denne klubben går framover og vinner fotballkamper. Vi krever og forventer å vinne fotballkamper, og vi må sørge for at det skjer på lørdag.

– Før sesongen var både spillerne og manageren tydelig på at dere skulle kjempe om ligatittelen denne sesongen. Er det fortsatt ambisjonen?

– Ja, selvfølgelig. Vi mister aldri troen. Resultatene de siste fire ligakampene har satt oss litt tilbake med tanke på poeng. Vi er i en tøff liga og vi er i Champions League. Det er fortsatt tidlig i sesongen, og vi vet at det kommer gode perioder der man kan avansere på tabellen. Alle kamper i Premier League er tøffe, og både vi og de andre lagene kommer til å tape poeng, men vi må sørge for at prestasjonene er der de skal være. Da vil resultatene komme, avslutter Manchester United-kapteinen.