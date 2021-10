Stort utbrudd i Skjåk – alle tilfellene knyttes til ett sykehjem

Lørdag døde en eldre pasient av covid-19. Avdøde var vaksinert og hadde alvorlig underliggende sykdom, ifølge kommuneoverlege Sondre Bøye.

Skjåk i Gudbrandsdalen har i overkant av 2000 innbyggere.

Alle smittetilfellene er koblet til sykehjemmet, og det er eldre, pleiere og besøkende som er blitt smittet etter at utbruddet ble oppdaget i forrige uke.

Før dette hadde kommunen så vidt kommet i gang med å gi de gamle en tredje vaksinedose.

Kommuneoverlegen sier dette skyldes at de har fulgt veilederen fra myndighetene og gitt influensavaksine til beboerne først, mens noen med underliggende sykdommer også har fått tredje dose med koronavaksine.

– Det er noen få, men et betydelig mindretall som har fått tredje dose ved Skjåkheimen, sier han.

– Hadde pasienten som døde av covid-19 fått tredje dose?

– Det kan jeg ikke svare på.

VAKSINE: Kommuneoverlege Sondre Bøye sier kun et fåtall av beboerne på Skjåkheimen har fått tredje vaksinedose. Foto: Privat

– Har vaksineringen med tredje dose gått for sent?

– Det er et vanskelig spørsmål. Vi har fulgt veilederen fra myndighetene og prioritert å gi vaksine mot influensa på sykehjemmet først. Om det hadde kommet et influensautbrudd nå, hadde dette vært riktig. Noe slikt ville også vært svært alvorlig for de syke og gamle. Men om vi visste det skulle komme korona igjen, hadde det sikkert vært bedre å starte med tredje dose tidligere.

Han sier koronautbruddet denne gangen ser ut til å ha gitt de smittede mindre symptomer.

– Ut fra de fleste tilfellene vi har hatt ser det foreløpig ut som sykdommen har et mildere forløp enn tidligere. Det har nok sammenheng med at alle som er rammet er fullvaksinerte. Men vi har for få syke til å si noe sikkert om dette ennå, sier kommuneoverlegen.

– Er det noen alvorlige tilfeller blant de smittede?

– Nei. Det er ingen med alvorlig sykdom nå. Men dette kan endre seg. På sykehjemmet er det pasienter med alvorlig nedsatt almenntilstand. Så det er umulig å gi noen garantier. Men vi håper å unngå flere dødsfall.

Det funnet en sammenheng mellom et smitteutbrudd ved Sykehuset Innlandet på Gjøvik og smitteutbruddet ved Skjåkheimen.

SMITTE: Koronasmitten skal ha kommet etter at en av beboerne hadde vært på sykehus. Foto: Fredrik UJen

– Vi kan ikke være helt sikre. Men trolig oppsto det første smittetilfellet på sykehjemmet ved at en av pasientene ble smittet under et kort opphold på sykehus, sier kommuneoverlegen.

Kommunen har ikke iverksatt lokale tiltak, utover at svært mange testes og det drives intensiv smittesporing. Smittede settes i isolasjon og hustandsmedlemmer må enten være i karantene eller teste seg.

– Vi opplever at vi har kontroll på situasjonen, men er selvsagt ekstra på vakt. For smitten sprer seg fort, sa ordfører Edel Kveen (Sp) til TV 2 i går.