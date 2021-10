Legekontorene ringes ned av forkjølte pasienter: – Vi klarer ikke ta unna

Det koker på telefonen til landets legekontor. Over store deler av landet er det nå lange køer for å få truffet en lege.

Tiril Valsvik (24) har vært syk i en uke, uten å finne et legekontor som hadde tid til henne.

– Etter at jeg flyttet, har jeg ikke hatt egen fastlege. Denne uken har jeg ringt rundt til flere, men ingen hadde mulighet, sier Valsvik.

Torsdag møtte hun fysisk opp på Bergen legevakt for å få legetilsyn, noe hun ikke var alene om.

Blir nedringt

– Vi vil gjerne at alle skal få behandling, eller få snakke med en lege, men nå blir det kø. Vi klarer det ikke. Vi har ikke kapasitet til å ta unna alle.

Legevaktsjef på Bergen Legevakt sier at de ikke klarer å hjelpe alle som ringer inn. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Legevaktsjefen på Bergen Legevakt, Dagrunn Waag Linchausen, bekrefter at de som kommer til legevakten stort sett må vente i flere timer.

– Hvor lenge må folk vente?

– Det varierer, men vi har mange som må vente i mange timer. Spesielt utover kvelden, sier Linchausen.

Også legevaktene i Oslo, Stavanger og Trondheim blir nedringt.

Økt trykk på fastlegene

Rundt fire prosent av nordmenn har ikke fastlege. Men selv de som har sin faste lege, må belage seg på lang ventetid denne høsten.

Folk må belage seg på kø - både på telefon og fysisk - på landets legevakter. Foto: Joachim Storvik / TV 2

For samtidig som Helsedirektoratet og FHI nå mener koronautbruddet ikke lenger er et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom, er mange nordmenn nå forkjølet.

– Vi merker et klart større trykk og en klar endring etter at samfunnet har åpnet opp, sier tillitsvalg for fastlegene i Bergen, Knut-Arne Wensaas.

– Vi må på ny lære oss å leve med vanlige luftveisinfeksjoner og forkjølelse, sier fastlege Knut-Arne Wensaas. Foto: Erik Teige / TV 2

Han forteller at det nå er svært travelt for mange fastleger, men understreker at han ikke har inntrykk av at ordningen er i ferd med å klappe sammen.

– Det virker som at befolkningen er mer følsom for luftveisinfeksjoner nå enn før. Og at vi etter snart to år med pandemi, tolker symptomene våre litt annerledes enn før, sier fastlegen.

– Køene vokser

– Det er mye forkjølelse og mange, mange forskjellige virus ute i samfunnet nå, forklarer lege Jeanine Heeren, som forstår at mange nå oppsøker lege.

Selv om influensaen ennå ikke har startet for alvor, er det svært mange som sliter med forkjølelse nå, forteller lege Jeanine Heeren. Foto: Erik Teige / TV 2

På Bergen legevakt ringer det inn så mange med forkjølelse at ikke alle får hjelp på dagen. Foto: Erik Teige / TV 2

De fleste kommer inn med hoste, og feber og verk i kroppen.

Det at samfunnet har åpnet og færre er på hjemmekontor fører også til større behov for sykemelding. Da vokser køene på legekontor og legevakt.

– Vi har hatt svært lange lister den siste tiden, sier legevaktsjef Linchausen.

Varsler virushøst

Nils Kristian Klev, leder for Allmennlegene, sier de allerede nå - før influensasesongen virkelig tar av - merker en økt belastning på legekontorene.

– FHI har varslet en virushøst, hvor trolig flere enn normalt kommer til å få luftveisinfeksjoner og influensa ettersom vi har vært forskånet mot dette under pandemien, sier han.

Legen understreker at det fremdeles er en stor mangel på fastleger, og mener det ikke har vært tilstrekkelig politisk vilje for å sikre dette.

– Ordningen er betydelig underfinansiert i forhold til oppgavene fastlegene har fått, og arbeidsbelastningen har for mange blitt uhåndterbar, sier Klev.

For å løse trykket på legekontorene på kort sikt, har han en oppfordring til de unge:

– Ikke bry legekontoret unødig, for eksempel er ikke fraværsattester i videregående skole nødvendig før fraværet passerer 10 prosent, sier han.